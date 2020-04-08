 

Стали известны подробности избиения историка в Москве

08.04.2020, 14:08, Новости дня

81-летний историк Владислав Назаров пострадал во время конфликта на Плющихе в Москве с другим пожилым человеком, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Ученому нанес удар 66-летний пенсионер, сведения о том, что Назаров получил травму, поступили 31 марта, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Полицейские нашли и опросили нападавшего, проводится проверка, уголовное дело на данный момент не возбуждалось.

Напомним, СМИ сообщили, что 81-летнего старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова избили в центре столицы. Следователи начали проверку по сообщениям СМИ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Джокович стал первой ракетка мира, Медведев опустился на пятое место

15.02 / В мире: Западные строители долгостроев воруют куда больше российских

06.02 / Мнения: РФ давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

12.03 / В Индии зарегистрирована первая смерть от коронавируса

02.04 / Италию заподозрили в большом числе необъявленных смертей от коронавируса

01.04 / Земфира впервые за полтора года выпустила новую песню – про любовь и Крым

19.03 / В «Победе» заявили об отсутствии решения по застрявшим в Черногории россиянам

25.03 / Минивэн Toyota Sienna получит гибридный мотор

19.02 / В Китай из Борисполя вылетел самолет для эвакуации украинцев. Видео

17.02 / Премьера Украины обвинили в дезинформации Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска