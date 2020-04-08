Стали известны подробности избиения историка в Москве

08.04.2020, 14:08, Новости дня

81-летний историк Владислав Назаров пострадал во время конфликта на Плющихе в Москве с другим пожилым человеком, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Ученому нанес удар 66-летний пенсионер, сведения о том, что Назаров получил травму, поступили 31 марта, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Полицейские нашли и опросили нападавшего, проводится проверка, уголовное дело на данный момент не возбуждалось.

Напомним, СМИ сообщили, что 81-летнего старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова избили в центре столицы. Следователи начали проверку по сообщениям СМИ.