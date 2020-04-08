 

Летящий из Тюмени в Москву самолет подал сигнал тревоги

08.04.2020, 14:08, Новости дня

Рейс Тюмень – Москва подал сигнал тревоги, сообщил источник в авиационных службах.

«Самолет Airbus A320, вылетевший из Тюмени в Москву в 12.22 мск, подал сигнал тревоги. Сейчас он пролетает над Владимирской областью», – сказал собеседник ТАСС.

Посадка самолета запланирована на 14.50 мск в Шереметьево.

На минувшей неделе пассажирский самолет, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги, находясь в небе над Удмуртией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение в первом круге турнира в Дохе

20.03 / Эксперт рассказал о голосовании по Конституции в условиях пандемии

20.02 / На голосовании по Конституции создадут дополнительные участки на рабочих местах

16.02 / Бабушке помогут в оформлении опеки над сыном убитой в Калининграде пары

19.02 / Президент России: Прожить на десять тысяч рублей в месяц трудно, но не отчаивайтесь

12.02 / Раскрыта дата выхода смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro

06.03 / Mastercard закрыла два офиса из-за заражения сотрудника коронавирусом

08.02 / Краткосрочный ущерб от коронавируса для мировой экономики оценили в $280 млрд

22.02 / Познер резко высказался об украинцах из-за ситуации в Новых Санжарах

17.03 / УЕФА переносит Евро-2020 на следующий год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска