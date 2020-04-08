Летящий из Тюмени в Москву самолет подал сигнал тревоги

08.04.2020, 14:08, Новости дня

Рейс Тюмень – Москва подал сигнал тревоги, сообщил источник в авиационных службах.

«Самолет Airbus A320, вылетевший из Тюмени в Москву в 12.22 мск, подал сигнал тревоги. Сейчас он пролетает над Владимирской областью», – сказал собеседник ТАСС.

Посадка самолета запланирована на 14.50 мск в Шереметьево.

На минувшей неделе пассажирский самолет, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги, находясь в небе над Удмуртией.