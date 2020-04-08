“Бессмертного полка” не будет. Организаторы предложили другие варианты

08.04.2020, 14:06, Новости дня

Организаторы "Бессмертного полка" призвали отказаться от участия в массовых мероприятиях 9 мая, даже если срок самоизоляции истечет. Соответствующее обращение размещено на официальном сайте движения.

В качестве альтернативы координаторы "Бессмертного полка" предлагают провести акцию в интернете. Например, разместить фото родственника и описание его истории в социальных сетях с хештегами "бессмертныйполкдома" или "мойполкдома". Подобный пост автоматически попадет на официальный сайт организации.

В конце концов, отмечают организаторы, всегда можно почтить память погибших на войне родственников просто в кругу семьи. Достать их фотографии, рассказать о них детям.