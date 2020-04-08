 

Песков: естественное снижение нефтедобычи США нельзя зачесть в сделку ОПЕК+

08.04.2020, 14:06, Новости дня

Естественное сокращение добычи нефти в США не может быть зачтено по международному соглашению о снижении добычи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия предложила сократить добычу нефти всеми странами ОПЕК+ и США на 10 миллионов баррелей в сутки. Завтра, 9 апреля, запланирована видеоконференция ОПЕК+.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Саудовская Аравия согласна на такое сокращение, но США в этой сделке не будут участвовать. Добыча нефти в США уже сократилась, сообщил Трамп.

"Это разные сокращения, — сообщил Песков. –  Это как длину и ширину сравнивать" (цитата ТАСС).

Трамп и законодатели США настаивают на сокращении добычи Россией и Саудовской Аравией. Нефтяные компании США направили властям петицию с требованием ввести санкции против РФ и королевства, если не будет сокращена добыча. США угрожают и Саудовской Аравии. В Сенате представлен законопроект, в рамках которого Штаты могут убрать свои объекты системы обороны и вывести из Королевства военный контингент, если те не пойдут на снижение добычи нефти.



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