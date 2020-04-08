В Подмосковье сосед по коммуналке украл медали у узницы концлагерей

08.04.2020, 14:06, Новости дня

Ранее судимый житель Павловского Посада обчистил комнату пожилой соседки по коммунальной квартире, когда та находилась на лечении в больнице. Помимо денег, он похитил у узницы концлагерей и ее медали, по которым его потом и нашли. Допрос 29-летнего подозреваемого сняли на видео.

Уроженка Псковской области несколько лет провела в концентрационных лагерях, куда попала в восьмилетнем возрасте вместе с матерью и младшими братьями и сестрами. Она награждена 10 юбилейными и памятными медалями, в том числе медалью малолетнего узника фашистских концлагерей "Непокоренные" и медалью "Дети войны". Именно на них и позарился сосед 86-летней женщины, заодно прихватив и кошелек с 55 тысячами рублей.

Погром в комнате пенсионерка обнаружила после того, как выписалась из больницы. Первым подозрение оперативников попал 29-летний мужчина, проживающий через стенку. Деньги он потратил, а вот из девяти украденных медалей успел продать не все — их и обнаружили в его комнате во время обыска.

Подозреваемого взяли под стражу, награды и документы вернули владелице, уточнила начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.