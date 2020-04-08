 

На жителя Архангельска завели уголовное дело об оправдании терроризма – за старый комментарий под постом о взрыве УФСБ

08.04.2020, 14:00, Новости дня

Управление ФСБ России по Архангельской области возбудило уголовное дело по статье об оправдании терроризма в отношении 42-летнего жителя Архангельска, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Как заявили в пресс-службе, мужчина (его имя не называется) стал фигурантом дела из-за комментария в соцсети, который он оставил 31 октября 2018 года под сообщением о взрыве в здании регионального УФСБ.

“По версии следствия, 31 октября 2018 года пользователь сети интернет с мобильного телефона разместил в одной из групп в социальной сети под новостью о террористическом акте текстовые комментарии, в которых содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии терроризма”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Дома у мужчины прошли обыски, по итогам которых у подозреваемого были изъяты носители информации. Задержан ли подозреваемый и какую меру пресечения ему избрали, не уточняется.

Теракт в здании УФСБ по Архангельской области произошел 31 октября 2018 года. 17-летний Михаил Жлобицкий, который привел в действие взрывное устройство, погиб на месте, несколько сотрудников спецслужбы пострадали. 

За комментарии в соцсетях в связи с терактом в ряде регионов России были возбуждены уголовные дела о публичном оправдании терроризма. Так, в начале марта 2020 года жителя Калуги приговорили по этой статье к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы – также за комментарий в соцсети; по этой же статье обвиняют псковскую журналистку Светлану Прокопьеву.

 



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