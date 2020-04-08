Кайли Дженнер признана самым молодым миллиардером в мире второй год подряд

08.04.2020, 13:55, Разное

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг богатейших людей планеты, согласно которому младшая сестра Ким Кардашьян – Кайли Дженнер – уже второй год подряд признана самым молодым миллиардером в мире. Как известно, в 2019-м она побила рекорд Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в возрасте 23 лет в уже далеком 2008-м. Кайли добилась того же в 21 год. Правда, после обнародования рейтинга на журнал тогда посыпалась критика, якобы Кайли нельзя назвать self-made миллиардером, ведь начинала она не с нуля – прославиться ей помогла семья. В 2020-м Forbes уточнил:

Да, она именно селф-мейд (даже несмотря на весомую помощь со стороны ее семьи, она не унаследовала бизнес-империю – а создала ее сама). И да, она миллиардер (заработала $1 миллиард).

Кайли Дженнер в кампании своей коллаборации с Balmain

Империя, о которой говорит Forbes, называется Kylie Cosmetics. В ноябре прошлого года Кайли продала 51% акций бренда авторитетному производителю косметики Coty, в который входит Max Factor. Сумма сделки составила 600 миллионов долларов. Империя Кайли, в которой ей все еще принадлежит 49% акций, в данный момент оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Сайт Forbes отмечает, что таким образом Кайли Дженнер является одной из всего лишь 2095 людей в мире, имеющих на счету 10-значную сумму.

Кайли Дженнер на обложке Forbes в 2018 годуКликните на фото для просмотра галереи

Напомним, свою компанию Кайли Дженнер, по сути, создала еще до выпуска первого продукта: когда в 2014 году увеличила себе губы и оказалась в эпицентре скандала. Пока кто-то осуждал, а кто-то и высмеивал Дженнер, она, воспользовавшись шумихой, стала анонсировать в соцсетях выпуск Kylie Lip Kits. Когда в 2015 году эти наборы для макияжа наконец оказались в продаже, их раскупили меньше чем за минуту. За два первых года Кайли заработала на косметике более 630 миллионов долларов и в декабре 2018-го заняла 5-ю строчку рейтинга Forbes самых богатых знаменитостей Америки. А уже в следующем 2019-м ее состояние выросло до миллиарда и подарило ей новый статус.