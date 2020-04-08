Эммануил Виторган умилил поклонников снимком со спящей дочерью Кларой

08.04.2020, 13:53, Разное

Актёр театра, кино и дубляжа Эммануил Виторган порадовал поклонников свежей публикацией в разделе «Истории» Instagram, умилив их снимком со спящей 7-месячной дочерью Кларой. Народный артист страны пожелал фолловерам хороших снов и напомнил о необходимости оставаться дома на период карантина.

На кадре 80-летний Эммануил Виторган запечатлён сидящим на диване, а маленькая Клара в розовом костюмчике и с соской во рту дремлет, расположившись на руках своего знаменитого отца и при этом держа его за палец. Супруга актёра Ирина Млодик поймала на фото заботливый взгляд своего мужа, полный любви к их ребёнку. В комментариях поклонники отметили, что этот снимок их очень умилил.



Вскоре в Stories Эммануила Виторгана появилось ещё одно фото, на котором он и Ирина Млодик запечатлены с двухлетней дочерью Этель. Девочка крепко обнимает своего отца, который её целует.



Клара появилась на свет у звёздной четы в августе минувшего года, также у супругов подрастает дочь Этель, родившаяся в феврале 2018-го. Кроме того, актер поддерживает хорошие отношения со своими старшими детьми – Ксенией, мамой которой является актриса Тамара Румянцева, и Максимом, родившемся в браке Эммануила Виторгана с народной артисткой РФ Аллой Балтер.