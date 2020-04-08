Роструд назвал возможные причины увольнения в период пандемии

08.04.2020, 13:53, Новости дня

Отсутствие прибыли у компании не может являться основанием для увольнения сотрудников даже во время пандемии, сообщили представители Роструда.

Как пишет «Российская газета», работодатель вправе прекратить трудовые отношения по собственной инициативе только в соответствии с Трудовым кодексом. Это возможно в случае, если сотрудник допускает грубые дисциплинарные нарушения – опаздывает на работу, отсутствует без уважительных причин больше четырех часов подряд, приходит на работу в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку хищения имущества или совершил аморальный поступок.

Компания может сократить сотрудников по причине ликвидации юридического лица или изменения его штатной численности, но при этом необходимо за два месяца предупредить сокращаемый персонал и выплатить сотрудникам все задолженности по заработной плате, неиспользованным отпускам, а также выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Также организация обязана сохранить за сотрудником среднемесячный заработок на ближайшие два месяца со дня увольнения в случае, если он не найдет себе другую работу.

Компаниям запрещено увольнять беременных, матерей с малолетними детьми, матерей-одиночек, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет, работников в декрете, а также страдающих увечьем или профессиональным заболеванием, полученным в организации, запрещено.

При этом в Роструде отметили, что законодательство позволяет прекращать трудовые отношения по независящим от работодателя и работника причинам, например, в случае объявления чрезвычайной ситуации.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За сутки в РФ выявили 1 тыс. 175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах, общее число заболевших в стране достигло 8 тыс. 672.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.