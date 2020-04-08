 

Шесть жителей Мордовии заразились COVID-19 от вернувшегося из Москвы земляка

08.04.2020, 13:53, Разное

За последние сутки в Мордовии коронавирус подтвержден у семи человек. Шесть из них заразились от инфицированного COVID-19 земляка, вернувшегося в регион из Москвы.
Об этом в эфире Народного телевидения Мордовии пояснила Галина Лотванова, зампред правительства республики. По словам политика, в регионе 13 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Шесть человек заразил местный житель. Он заболел, пребывая в Москве, и с повышенной температурой вернулся домой. В итоге заболели все члены его семьи.

В общей сложности за минувшие 24 часа коронавирус подтвержден у семи жителей Мордовии. Пять из них госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Двоих обязали соблюдать карантин дома. Граждане, контактировавшие с ними, тоже находятся на самоизоляции.



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