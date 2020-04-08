В Казани умерла пенсионерка, у которой грабитель отобрал тележку с продуктами

08.04.2020, 13:53, Новости дня

В Казани умерла 80-летняя пенсионерка, у которой местный житель отобрал сумку с продуктами, пишут СМИ со ссылкой на социальную службу города.

В соцслужбе сообщили, что 7 апреля к ней доставляли продукты и видели ее живой, передает издание «Подъем».

«Ее соседка сказала, что у нее было давление высокое, что она очень переживала. Они ее просили не расстраиваться, но, видимо, она не смогла это пережить», – добавили в службе.

Напомним, 4 апреля житель Казани подкараулил пенсионерку у подъезда жилого дома и отнял у нее тележку с продуктами, инцидент сняли на камеру видеонаблюдения. Полицейские задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».