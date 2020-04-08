 

Украинского полковника после обмена с ДНР приговорили за госизмену

08.04.2020, 13:53, Новости дня

Суд Киева приговорил прошедшего через плен полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Безъязыкова к 13 годам лишения свободы за госизмену, сообщил офис генпрокурора Украины.

По данным ведомства, военнослужащий, находясь в плену в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), «вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого «заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе», информирует портал LIGA.net.

Безъязыкова также признали виновным в «создании террористической группировки» и обвинили в том, что он собирал развединформацию о передвижениях ВСУ, а также принимал участие в допросах пленных украинских военнослужащих.

Сам полковник заявляет, что в своей деятельности надеялся, что украинская разведка найдет его и поможет покинуть плен, а его действия не навредили ни украинскому государству, ни его гражданам.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что создание консультативного совета в Минске с представителями республик Донбасса не означает начало переговоров.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Знарок – о поражении от “Динамо”: ошибки совершили не очень вовремя

07.04 / Прокуратура в США опубликовала обвинение по делу о взятках чиновников ФИФА

21.02 / В РФ стартовал конкурс «Письмо солдату. О детях войны»

05.02 / Twitter будет отмечать фейковые фото и видео

06.02 / Новое исследование подтвердило вред красного мяса

22.02 / Лутковская объяснила, почему ушла с трехсторонней контактной группы

25.02 / Суд арестовал четырех участников беспорядков в Новых Санжарах – полиция

19.02 / Центробанк объявил о полной ликвидации скимминга (краж данных карты при помощи специального считывающего устройства)

24.03 / Фаучи: некоторые высказывания Трампа о коронавирусе могут привести к «недопониманию»

12.02 / Владелец Gucci закрыл половину магазинов в Китае из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска