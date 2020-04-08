Украинского полковника после обмена с ДНР приговорили за госизмену

08.04.2020, 13:53, Новости дня

Суд Киева приговорил прошедшего через плен полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Безъязыкова к 13 годам лишения свободы за госизмену, сообщил офис генпрокурора Украины.

По данным ведомства, военнослужащий, находясь в плену в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), «вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого «заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе», информирует портал LIGA.net.

Безъязыкова также признали виновным в «создании террористической группировки» и обвинили в том, что он собирал развединформацию о передвижениях ВСУ, а также принимал участие в допросах пленных украинских военнослужащих.

Сам полковник заявляет, что в своей деятельности надеялся, что украинская разведка найдет его и поможет покинуть плен, а его действия не навредили ни украинскому государству, ни его гражданам.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что создание консультативного совета в Минске с представителями республик Донбасса не означает начало переговоров.