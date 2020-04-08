Мнение: Отмороженный следователь?

08.04.2020, 13:50, Разное

Когда Путин объявил в стране выходной до 5 апреля, подчиненые Бастрыкина, похоже, дружно сказали, что вертели они слова президента на… в общем, понятно, где, как и сколько.

Моему старинному знакомому, которому 67 лет, и который лежит в больнице в Новом Уренгое, 2 апреля пришла вот такая вот повестка, подписанная следователем по особо важным делам Сафиулой Исмаиловым.

Мол, плевать и на коронавирус и на Путина, 3 апреля я провожу допрос, срочно выздоравливай и лети из Нового Уренгоя в Салехард. А если не прилетишь, арестую.

Если возникла экстренная необходимость допроса, майор Исмаилов мог бы и оторвать свою задницу от кресла и прилететь в Новый Уренгой. Ему-то плевать на коронавирус, здоровья – много, юноша марафоны бегает…

Тут есть еще один момент. Когда понадобилось организовать в Новом Уренгое карантинный пункт, городские власти обратились не в Газпром или Роснефть, а именно к Ситникову, мол, помоги.

И Ситников ответил, надо, так надо:

Нет, конечно, я понимаю, что в Салехарде холодно, возможно, майор Исмаилов – отмороженный парень. Но чтобы носить погоны и одновременно игнорировать и решения Путина и коронавирус, по-моему, надо быть не просто отмороженным, а полным отморозком. Так или не так?