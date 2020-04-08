 

Песков предложил спрашивать о шансах продления ДСНВ у США

08.04.2020, 13:48, Новости дня

Вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) нужно задавать США, так как не от РФ исходят инициативы по слому соглашения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вопрос этот нужно задавать в Вашингтоне. СНВ продолжает оставаться единственным документом по ограничению вооружений. Важный для всей планеты документ. Действия по слому этого документа, непродлению предпринимаются не из Москвы. Скорее это нежелание наших американских коллег, в связи с чем мы неоднократно высказывали свои сожаления», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что это реальность, а не простое ощущение.

«Действительно, коронавирус поставил на паузу многие жизненно важные процессы – это реальность, с которой нам приходится сталкиваться», – добавил представитель Кремля.

Ранее в среду зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США постоянно создают препятствия для продления СНВ-3, словно пытаясь сорвать продление документа.

До этого стало известно о приостановке Россией и США инспекций в рамках СНВ-3.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Серийных грабителей курьеров с едой задержали в Петербурге

17.02 / Автоновости: Кроссоверы Cadillac XT5 отзывают в России

03.02 / Украинский футболист Зинченко был удален впервые в карьере в матче против “Тоттенхэма”

04.04 / Определен порядок работы российских военных в Сербии

06.02 / Общество: У генералов РФ и НАТО есть причины договориться

08.03 / Эксперты выяснили, что происходит с нейронами при акте вспоминания

19.03 / Вице-премьер Башкирии заявил о примирении с обиженной им паралимпийской чемпионкой

16.02 / Коронавирус 2019-nCoV. В Китае сообщили о первой смерти на Тайване

16.03 / Западные страны призвали Асада выполнить резолюцию СБ ООН

24.02 / Власти Австрии решили пропустить поезда из Италии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска