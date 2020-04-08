Мнение: Как художники 200 лет “кадрировать” учились

08.04.2020, 13:44, Разное

Как определить, не выдуман ли портрет исторической личности.

К вопросу о вчерашней теме о "придуманных портретах".

Вымышленных портретов очень много, в том числе созданных в 17-19 веках (поэтому они выглядят достаточно "старыми").

Один из легких способов быстро разобраться, прикинуть — формат картины.

Людей в полный рост научились портретировать очень поздно, в 16 веке. В предыдущие декады "фокусировка", повышение навыка "кадрирования" шло очень медленно (головной портрет, оплечный, погрудный, поясной, победренный, поколенный, и, наконец, полноростовой портрет).

Вот я вам примерную схемку нарисовала, с различными названиями обрезки портретов, и датами.

Оцените "скорость": чтобы расширить рамку с груди до пояса потребовалось лет тридцать напряженных умственных усилий.

(под катом большая)

Даты ориентировочные, примерные. В разных регионах они различаются (для Руси вообще не работает, например). Или, например, в итальянских профильных портретах процесс шел сначала быстрее, а потом прекратился. И не по первому появившемуся портрету подобного формата, а по "типичному" (например, полноростовой "Портрет четы Арнольфини" очень ранний, но последствий очень долго не имел.

Как грубая шпаргалка эта моя схема сгодится.

То есть, если у вас есть портрет какого-то красивого короля, и он вам подозрителен, то определите, что за формат — предположим, поколенный. А когда товарищ умер? В 1420-х? Нет, тогда такие отдельные портреты еще не изобрели, значит, это какая-то поздняя вариация (причем, возможно, на основе реального головного портрета).

Обратите внимание, схема работает, если на картине человек явно позирует для отдельного портрета, а не стоит на коленях перед Мадонной, или красиво позируя на фреске среди других таких же — подчеркиваю, именно для отдельного портрета, которые сначала на досочках писались переносных и в ларцах хранились.

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Про то, что средневековых королей типа могли срисовывать с их монет, придется поговорить отдельно. Гм.