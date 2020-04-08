 

В США отмечено рекордное число жертв COVID-19 за сутки

08.04.2020, 13:35, Новости дня

В США за сутки от коронавирусной инфекции умерли 1800 человек. Эти данные за вторник стали наибольшим однодневным числом жертв в стране с начала эпидемии.

Всего в США, по данным университета Джонса Хопкинса, умерли 13 тысяч заболевших. Заразившихся коронавирусом – свыше 398 тысяч человек. Это самый высокий показатель по заражению коронавирусом в мире.

Одновременно президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что страна уже возможно подбирается к пику заболеваемости. По словам Трампа, он хотел бы, чтобы экономика страны вскоре начала возвращаться к нормальному режиму.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превышает один миллион 400 тысяч. В китайском городе Ухань, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, объявлено о завершении строгого карантина, продолжавшегося 11 недель.

  • Радио «Свобода»

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