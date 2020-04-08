СМИ: Разведка США предупреждала о «катастрофическом» событии в Ухане

08.04.2020, 13:35, Новости дня

Еще в конце ноября американские разведслужбы предупреждали, что в районе китайского Уханя распространяется инфекция, которая влияет на образ жизни людей и работу бизнеса, представляя угрозу населению.

Об этом сообщила телекомпания ABC News.

Ссылаясь на четыре источника, знакомых с секретными материалами, телекомпания сообщила, что опасения по поводу явления, которое теперь известно как пандемия коронавируса, были детально описаны в ноябрьском докладе Национального центра медицинской разведки, которое входит в структуру Разведывательного управления министерства обороны США.

Отчет был составлен на основе анализа перехваченных проводных и компьютерных сообщений, а также спутниковых снимков, сообщила телекомпания.

«Аналитики пришли к выводу, что это может быть событие катастрофического характера», – заявил один источник ABC News. По его словам, об этом много раз докладывалось Разведывательному управлению Пентагона, Объединенному комитету начальников штабов и Белому дому.

Министр обороны Марк Эспер, который в воскресенье появился в программе «На этой неделе» на канале АВС, отвечая на вопрос о ноябрьском предупреждении, сказал: «Я не помню. Но у нас есть много людей, которые внимательно следят за этим».