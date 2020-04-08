Знаменитый музыкант Джон Прайн умер из-за коронавируса
08.04.2020, 13:31, Разное
Знаменитый американский певец Джон Прайн скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Последние две недели он провел в реанимации медицинского центра Университета Вандербильта в штате Теннеси, сообщает Life.
Джон Прайн получил широкую известность благодаря исполнению кантри– и фолк-музыки, дважды становился лауреатом премии “Грэмми”. Артисту было 73 года.
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