Знаменитый музыкант Джон Прайн умер из-за коронавируса

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08.04.2020, 13:31, Разное

Знаменитый американский певец Джон Прайн скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Последние две недели он провел в реанимации медицинского центра Университета Вандербильта в штате Теннеси, сообщает Life.

Джон Прайн получил широкую известность благодаря исполнению кантри– и фолк-музыки, дважды становился лауреатом премии “Грэмми”. Артисту было 73 года.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Апр 2020 в 8:06 PDT



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