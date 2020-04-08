 

Девушка лишилась памяти из-за кровотечения из носа

08.04.2020, 13:30, Разное

Молодая жительница Великобритании Софи Клейтон лишилась памяти, после того как в ноябре 2019 года у нее началось кровотечение из носа. Оно продолжалось около 20 минут, пишут “Невские новости”,

Когда все пришло в норму, девушка не смогла вспомнить, как ее зовут. Софи провела в больнице десять дней, но все равно не узнавала родных и близких. Также она забыла, как ходить и выполнять другие повседневные вещи. Ей диагностировали функциональное неврологическое расстройство. Клейтон продолжает восстанавливаться.



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