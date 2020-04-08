Большинство новых заразившихся коронавирусом в Москве оказались моложе 65 лет

08.04.2020, 13:30, Новости дня

Новые вирус-положительные пациенты в Москве в своем большинстве моложе 65 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием в столице.

«85% заболевших, выявленных за сутки, составляют люди до 65 лет <…>. Среди заболевших почти 40% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 39% – от 46 до 65 лет, 15% – старше 65 лет (4% из них – люди старше 80 лет). Еще 6% составляют дети», – сообщили в штабе, передает ТАСС.

Всего в Москве инфекция подтверждена у 5841 человека.

Напомним, за сутки в РФ выявили 1 тыс. 175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах, общее число заболевших в стране достигло 8 тыс. 672.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.