Мнение: Как коронавирус разжигает американскую ненависть

08.04.2020, 13:26, Разное

О глубинной подоплеке американских обвинений против Китая по поводу коронавируса и требований "покаяться и выплатить компенсации".

Как коронавирус разжигает американскую ненависть

Ненависть так же характерна для США как яблочный пирог. Белые американцы-расисты, как либералы, так и консерваторы, любят ненавидеть белых и небелых американцев – и любят ненавидеть не американцев, и белых и не белых.

Они ненавидели индейцев, когда победили и убили их и украли их землю (и это все еще продолжается, даже во время короны). Они ненавидели африканцев, когда сделали из них рабов, и после того, как освободили их, и все еще ненавидят сейчас, в эпоху «нового» расизма.

Они ненавидят небелых иммигрантов, и добились того, что Обама схватил и выслал 3 миллиона «незаконных» среди них, прежде чем Трамп продолжил эту расистскую кампанию. Но они также ненавидели белых американцев немецкого происхождения во время Первой мировой войны, и ненавидели их снова во время Второй мировой войны, наряду с американцами японского происхождения, когда они посадили больше 130 000 из них в концлагеря.

Жертвы империализма США

С тех пор ненависть белых американцев-расистов проявлялась против всех их жертв – от жителей Индокитая до латиноамериканцев, арабов и мусульман в целом, и против соперников могущества США – в основном русских, а потом и китайцев.

Но было бы несправедливо говорить о расизме только белых американцев. Расисты англичане, австралийцы и белые европейцы, в целом, тоже любят ненавидеть, и часто повторяют белый расизм США и даже ухитряются перерасистить его. С начала эпидемии коронавируса в Ухани, число твитов с антикитайским расизмом выросло на 900%.

В обстановке расистской кампании Трампа против «китайского» вируса, ФБР предупредило о росте числа преступлений на почве ненависти против американцев азиатского происхождения. «Троих из семьи американцев азиатского происхождения, включая двухлетнего и шестилетнего детей пырнули ножом…Подозреваемый показал, что напал на эту семью с ножом потому, что думал, что они китайцы, и заражают людей коронавирусом».

Ненависть дошла до того, что даже Грегг Ортон – руководитель Национального совета американцев азиатского-тихоокеанского происхождения, попытался перевести ее на Китай: «Возможно, это вина Китая, или вина (китайского) правительства…Для такого обсуждения придет время. Но сейчас мы все в разгаре этой проблемы и должны следить за тем, что и как мы говорим».

Кроме «китайского вируса», в Белом доме используют другие названия для коронавируса, вроде «кунг флу» (flu – 1 из названий гриппа (пер.)). Некоторые американские политики и расисты-комментаторы в СМИ обвиняют китайцев в том, что их пищевые пристрастия вызвали вирус.

Этот тип расизма не принимает во внимание, что привычная для белых на Западе еда (какой бы странной она не казалась для всех остальных), «способствует распространению массы болезней, от болезни бешенных коров в Англии до E. Coli» в США. Чернокожий журналист Элия Мистал задается вопросом, будут ли возражать эти белые расисты-американцы, включая сенатора мракобеса из Техаса Джона Корнина, которые обвинял в появлении вируса китайскую еду, если E. Coli начнут называть «Американское поветрие какающих ковбоев».

Либералы изрыгают свою ненависть

Но если в США либеральный демократы и кое-кто в либеральных СМИ критикуют антикитайский расизм Трампа, они тут же спешат изрыгнуть еще больше ненависти против Китая (Кубы, России, Ирана, Венесуэлы) с той же ребяческой нетерпимостью, характерной для всей политической и интеллектуальной культуры США времен холодной войны против СССР.

Большая часть Земли прославляет успех Китая в борьбе против вируса и его великодушие в помощи другим странам, пострадавшим от пандемии (в сравнении со скупостью Германии и Франции, не говоря о США и ЕС), вечно подозрительные либеральные СМИ США публикуют статьи о зловещих причинах помощи от Китая, если уж не про то, как нельзя верить словам Китая об успехе в борьбе со смертоносным вирусом.

Тем временем, завидуя куда более качественной кубинской системе здравоохранения, Госдеп США занят тем, что поливает грязью кубинских врачей, которые помогают пострадавшим странам, вроде Италии, справится с эпидемией.

Либеральные СМИ США также яро поддерживают злобную пропаганду против России, которая продолжает ныть, не переставая, из-за провала на выборах их любимой некомпетентной неолиберальной ненавистницы – Хилари Клинтон. Ненавистничество Клинтон ярко проявилось в том, как она обозвала белых бедняков, проголосовавших за Трампа «отбросами».

Так что Трампу, который не может найти среди либералов никого, кто бы похвалил его в данном случае, остается хвалить самого себя и свои достижения во время пандемии.

Показушные страны

Трамп продолжает культурную традицию белых американцев, которую Алексис де Токвилль описал в 19 веке так: «В своих отношениях с иностранцами американцы оказываются нетерпимыми к любой критике и постоянно жаждут славословий… они неотступно преследуют вас своими ожиданиями похвал, и, если вы не уступаете их настоятельным просьбам, они хвалят себя сами…Их тщеславие отмечено не только жадностью, но также беспокойством и завистливостью.»

Пандемия разоблачила США и их неолиберальных союзников в ЕС как показушные страны – они не только неспособны спасти свое население от пандемии, но и активно способствуют росту смертей и страданий из-за своей неолиберальной экономики и многолетней защиты либеральными интеллектуалами неолиберальных президентов и их политики, которая разрушила государство всеобщего благоденствия и здравоохранения в США.

Я имею тут в виду не сторонников Рейгана, Бушей и Трампа, а либеральных апологетов неолиберальной политики Клинтонов обоего пола и Обамы, который все еще рассчитывает навязать свою жену Мишель американцам как президента, сколько бы Мишель (крайне неубедительно) это не отрицала.

Тем временем имперская политика США нашла в пандемии еще одну возможность выразить свою ненависть и усилить попытки уничтожить ее врагов в Иране, Ираке, Венесуэле и Никарагуа – и все это с помощью либеральных СМИ, которые в других вопросах – образец антитрамповской, клинтоновской пропаганды со времен выборов 2016 года.

Эти СМИ полны злорадства против Ирана, утверждая, что некомпетентное правительство Ирана виновато во вспышке эпидемии, вместо того, чтобы вспомнить о продолжающихся и ужесточающихся санкциях США, которые не дают Ирану купить необходимое для борьбы против вируса.

Например, статья в либеральном журнале Foreign Policy, желая одним выстрелом убить двух зайцев, заодно с наслаждением обвиняет Китай: «Самый вопиющий приговор иранскому ответу на кризис :24 февраля Мохамед Хоссейн Бахрейни (глава Медицинского университета Машхада) в интервью государственному Агентству новостей иранских студентов, обвинил «700 китайских студентов богословия в семинарии Кума в том, что они подготовили почву для распространения вируса в Иране».

До и после пандемии

Что же касается Венесуэлы, в разгар пандемии США, в традициях белого колонизатора-ковбоя, вынесли обвинение против избранного президента Венесуэлы Мадуро и его помощников в дутом деле о наркотерроризме, предложив денежную награду за его поимку. В основном белый конгресс под контролем Демократов, в свою очередь, нашел время даже в условиях эпидемии, чтобы провести закон, без единого голоса против, за свержение демократически избранного правительства Венесуэлы.

В свою очередь, ненависть Израиля к туземцам захваченной и оккупированной Палестины выражается в угрозах районам под управлением коллаборационистов из «Палестинской автономии» и осажденной Израилем Газе, где Covid-19 может затопить эту густо населенную тюрьму под открытым небом, не говоря о настоящих израильских тюрьмах, где держат 5000 палестинцев, среди которых инфекция может уже распространиться. Во время коронавируса Израиль продолжает убивать палестинцев и красть их землю, как обычно.

Если любовь сопоставляется с холерой в знаменитом романе Габриэля Гарсиа Маркеса, тогда ненависть белых расистов Америки – или хотя бы Трампа, как некоторые говорят – болезнь, сопоставимая с коронавирусом.

Но эта аналогия неверна, потому, что ненависть белых расистов Америки и империалистическая агрессия (не говоря о европейском расизме и израильской колониальной и расистской ненависти к палестинцам) предшествовала и уж точно переживет эту пандемию, во время которой она бушует.

В самом деле, ненависть в эпоху короны – та же самая, как и в другое время. Пандемия – не более, чем еще одна возможность для империалистического насилия и ненависти.

Джозеф Масад – палестинец, профессор современной арабской политики и интеллектуальной истории Колумбийского университета в Нью-Йорке.

https://www.middleeasteye.net/opinion/coronavirus-hate-time-trump-racism – цинк