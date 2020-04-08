Что произошло за ночь 8 апреля

Росавиация составила предварительный график вывоза россиян из-за рубежа. В список попали рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции, Черногории и других стран. Сегодня самолет с россиянами уже вылетел из Нью-Йорка в Москву.
Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил о положительным тесте на коронавирус. 1 апреля он был на внеочередном заседании, где принимались поправки о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции. После этого стало известно о заражении депутатов Евгения Ступина и Людмилы Стебенковой.
Минобрнауки рекомендовало вузам снизить или отменить плату за общежития в период пандемии. По оценкам министерства, из общежитий на время режима самоизоляции уже выехали 495 студентов. При этом многие из них продолжают вносить оплату.
Власти Китая открыли выезд из Уханя, где началась вспышка COVID-19. Город находился в жесткой изоляции 76 дней, начиная с 23 января. Там также возобновляется железнодорожное сообщение.
В жилом доме под Нижним Новгородом взорвался газовый баллон. Из-под завалов спасатели извлекли одного погибшего. Еще шесть человек пострадали.