 

Что произошло за ночь 8 апреля

08.04.2020, 13:25, Разное

Коротко.

  • Росавиация составила предварительный график вывоза россиян из-за рубежа. В список попали рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции, Черногории и других стран. Сегодня самолет с россиянами уже вылетел из Нью-Йорка в Москву.

  • Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил о положительным тесте на коронавирус. 1 апреля он был на внеочередном заседании, где принимались поправки о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции. После этого стало известно о заражении депутатов Евгения Ступина и Людмилы Стебенковой.

  • Минобрнауки рекомендовало вузам снизить или отменить плату за общежития в период пандемии. По оценкам министерства, из общежитий на время режима самоизоляции уже выехали 495 студентов. При этом многие из них продолжают вносить оплату.

  • Власти Китая открыли выезд из Уханя, где началась вспышка COVID-19. Город находился в жесткой изоляции 76 дней, начиная с 23 января. Там также возобновляется железнодорожное сообщение.

  • В жилом доме под Нижним Новгородом взорвался газовый баллон. Из-под завалов спасатели извлекли одного погибшего. Еще шесть человек пострадали.

    • Источник: Новая газета



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