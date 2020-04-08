Мнение: Письмо: “Онегин и нерыба – взрывная смесь”

08.04.2020, 13:20, Разное

Зеленый виноград – лучший друг Штурманов с прибитой короной.

Им кажется, что они всем рулят в своей личной жизни и за иллюзию своего контроля они отдают благополучие.

a_abricosova

Доброе утро, уважаемая Эволюция!

Я уже как-то попадала на разбор как Великий штурман. Думаю, что разбор и дальнейшее чтение блога мне помогло, за что огромное спасибо!

(Найдите ссылку на письмо, там наверняка какой-то треш)

Я рассталась с супругом, и живу с дочерью отдельно, мне 37, и мы все еще формально в браке. Никто не подает на развод, хотя мы разъехались в январе прошлого года. Сейчас у нас с супругом ровные приятельские отношения, он в чем-то стал даже лучше отцом, чем был, как мне кажется.

(Муж сам от нее ушел. Но когда Штурманов бросают, они всегда говорят “я рассталась”)

В середине прошлого года стала посещать СЗ. Ближе к концу 2019 встретилась с Д., ему 39, разведен и тоже есть дочь, которая живет с бывшей супругой. Симпатичный на мой вкус, по ОЗ в чем-то ниже меня, если судить по его доходам, однако с ресурсом экономики у него явно лучше. У всех моих знакомых лучше, потому что у меня полный швах – много зарабатываю и все трачу. Работаю в этом направлении, читаю литературу и смотрю на своих друзей и приятелей, у которых с экономикой хорошо, стараюсь перенимать какие-то привычки и их ход мыслей.

(Автор хвастается своим доходом и своей спонтанностью. Все письмо она будет доказывать, что она не Штурман: спонтанная, свободолюбивая, лояльная к чужой свободе и очень успешная женщина)

С Д. закрутилось довольно быстро – за полтора месяца общения он уже собирался делать мне ключи от своей квартиры, поговаривать о браке, был рад оставленной мною невзначай зубной щетке, стирал мои вещи, заезжал за мной поздно, чтобы привезти к себе, утром делал завтрак и вообще, если посмотреть – идеальный муж. Умеет хорошо готовить, заботливый, неглупый, эрудированный, есть хобби, любит детей и видно, что ответственный папа.

(У успешной женщины и кавалеры классные и влюбленные. И муж ее не бросал, и других женихов – сколько угодно)

Единственное, что меня напрягало в общении с ним – его болтовня. Он много говорил утром, днем и вечером, очень много тянул общения – постоянные сообщения, если долго не отвечаю – начинал нервничать, если отвечаю – можно было полночи проговорить или переписываться.

(Все Штурманы с прибитыми коронами всегда вместо плюса мужиков видят минус. Влюбленный мужчина подстраивается, двое влюблённых подстраиваются взаимно, а здесь все время подстраивалась только наша автор. Бегала савраской к нему, отвечала на каждое сообщение, общалась даже ночью, если хозяин того желал, боялась возразить. Но рисуется все это как “он тянул общение”. Хотя он даже слушать ее не хотел, сам разглагольствовал, а она поддакивала и кормила ему корону, поэтому он и ключи ей готов был сделать, сначала)

Я поняла, что в отношениях с ним я практически всегда молчала, и не потому, что не знала, что сказать, а просто видела, что ему хотелось говорить. И я слушала. И это тоже бы ничего, и возможно, что прошло бы, но периодически он говорил гадости про свою бывшую супругу, начинал вспоминать какие-то ссоры, нюансы в отношениях и тп.

(Как жилетку он ее использовал и уши, которые готовы выслушать все. А интересовала его его бывшая жена, а не наша автор, про автора он даже не вспоминал)

Вначале я просто молчала, потом я несколько раз просила его, если и говорить об этих отношениях, то только положительное – в таком разговоре я могу его поддержать. Какое-то время он держался, но потом опять съезжал и начиналось по новой. Думаю, это постепенно снижало его СЗ для меня.

(Как обычно СЗ среднего рода, будто это г-но. В общем автор старалась подстраиваться, но долго не выдержала)

Помимо этого, я поняла, что общение с ним забирает у меня силы на работу, которая всегда стоит в числе узкого круга приоритетов. После расставания с супругом у меня появился стимул продолжать строить карьеру, и я за полтора года добилась значительных результатов, как в плане должности, так и в плане признания в профессиональном сообществе. И мне, разумеется, не хочется этого терять. Плюс ко всему у меня были вопросы к его гигиене, но я подумала, что это не мое дело и не делала ему замечаний в этом отношении, ибо это его территория и меня никто не спрашивал.

(Он не мылся, считал, что и так слишком хорош для нее. А вот автор забивала на работу, чтобы соответствовать его пожеланиям и предоставлять ему свои уши и свою жилетку)

В конечном итоге мы аккуратно и без ссор расстались по моей инициативе. Я не объясняла причин, он не спрашивал. Думаю, мы оба поняли, что не подходим друг другу, а какой-то большой любви не случилось.

(Самый равнодушный мужик после всех ее подстроек спросил бы, что не так, если бы инициатива была ее. Но инициатива была его, поэтому вопросов у него и не возникло)

Из этой истории я вынесла несколько выводов, которые сейчас считаю поспешными, однако они легли в основу моих текущих отношений, про которые хочу рассказать.

Вывод номер 1 – в текущем моменте я не готова к семейным отношениям и к быту. Вывод 2 – нужно выстроить такие отношения, которые бы не мешали моей небольшой семье и карьере. Следовательно, вывод номер 3 – мне нужные неконфликтные секс-онли, где два партнера друг от друга не просят много общения, а встречаются по взаимной договоренности в удобное время.

(Муж ее бросил, Штурман сделала вывод, что семейные отношения ей не нужны. Следующий ее юзал, заставляя забивать на работу и дочь, поэтому Штурман сделала вывод, что ей нужны секс-онли. По сути, у нее не получилось брака и не получилось отношений, все ее мужчины плюсовали, но она вместо того, чтобы это увидеть, решила, что зелен виноград и это ей не нужны отношения, а нужен только секс)

Хотя я читала множество статей и писем с разборами таких отношений, нивелирование гендерной наценки, слив женщин, но мне тогда показалось, что поскольку я к этому морально подготовлена, стоит попробовать на какое-то время, пока я не решу, чего же я хочу в личной жизни, если замуж я пока не готова.

(Дальше автор будет доказывать, что была полностью права и у нее получился не слив, а победа в секс-онли. Выскочка пришла рассказать, что она – исключение. Для всех женщин секс-онли – слив, если мужчина не хочет большего, но не для нее)

Приняв такое решение в конце года, я осознала, что выбирать мужчин стало гораздо проще, и уже в январе я познакомилась на СЗ с молодым мужчиной, С. Он моложе меня на 3 года, никогда не был женат, детей тоже нет.

(Выбирать мужчин стало проще, потому что отношений с ней никто не хотел, а для секса без обязательств желающие находились. Но автор преподносит это как свою выросшую лояльность на смену ее же критичности)

Еще до встречи мы обсудили по переписке (не видя друг друга!), как два завзятых Штурмана, все правила взаимоотношений: с друзьями/родственниками не знакомим, в отпуск вместе не ездим, встречаемся на нейтральной территории, отношения легкие как пух, без выноса мозга, основанные на уважении, никаких влюбленностей, серьезных отношений и женитьб – между собой, разумеется.

(Здесь и дальше у нее будет непрерывное плохое мы, то есть она сразу слила с этим парнем границы, и не заметила, что их “договор” это те условия, на которые не согласилась бы ни одна нормальная женщина. Автор думает, что если слив добровольный, да с песнями, то это не слив. Но это в два раза больший слив. Понимаете, почему, друзья?)

Предполагается, что если один найдет себе кого-то в плане «серьезных отношений», то сообщит об этом второму. Сейчас я думаю – мы правда были Штурманами в отношении будущего, или это было в границах – обсуждать такие моменты?

(Мы – у нее, видите? Он с ней обсуждает, как он будет ее иметь на невыгодных для нее условиях, а ей в ее короне равенства кажется, что иметь будут они кого-то. Это как в анекдоте про зайца, который шел на обед к волку, не думая, что это он и есть обед)

Это был идеальный вариант для обоих, особенно учитывая мою специфику, которую я не скрывала – все еще замужем, часики в плане детей не тикают, финансово независимы друг от друга. Думаю, его привлекли именно эти же совпадения по его личным критериям: с предыдущей девушкой он расстался, потому что она тянула его в брак и детей, а он не был готов и честно ей об этом сообщил, после чего они расстались.

(Она считает, что это “совпадения по личным критериям”, хотя большинство мужчин имеют вот такие “критерии”: хотят иногда иметь секс и ничего за это не давать. Другие женщины хотят за секс либо любви, либо денег. А это рада просто сексу)

Мы были очень практичны в плане первой встречи и уже запланировали вторую на «нейтральной территории», если понравимся друг другу, из серии – зачем терять время. По тону его переписки и уверенности в словах я подумала, что у него уже был такой формат отношений «секс-онли», и про себя решила, что полностью доверюсь ему как более опытному «партнеру», а именно – не буду писать первой в неурочные дни, и вообще отвечать 100 % симметрично его шагам.

(После облома с мужем она действительно решила побольше подстраиваться под мужчин, слушаться их и угождать. Но выдает это за какую-то стратегию)

Наконец состоялась наша встреча. Высокий, изящный, с тонким запястьем и какими-то кружевными пальцами – длинными и ухоженными – искреннее эстетическое удовольствие можно было получить, просто смотря на него. Спокойный, выдержанный, с чувством юмора, белозубой ровной улыбкой, хорошо одет и какой-то статный.

(Дрыщ, в общем, застенчивый, неяркий и несколько вялый в общении. Тогда как девчонки любят горячих мачо. В общем девушками не избалован, поэтому согласился на нашего автора)

Мы встретились в ДЕПО на Новослободской, там множество кухонь стран мира, долго выбирали страну (по его инициативе), я уже готова была съесть стейк, но он выбрал для нас одну национальную Юго-Восточную кухню, которую я ни разу не пробовала, и он не прогадал. Оплатил сам и ужин, и вино, хотя я спросила, нужно ли мне заплатить за себя.

(Стейк дорого, в отличие от юго-восточной кухни. На вопрос женщины “нужно ли заплатить” ответит “да” на свидании только хам)

Весь ужин мы оба присматривались друг к другу, говорили о путешествиях, о работе, о хобби, о книгах, в общем, обо всем, кроме «секс-онли». У него спокойный голос, мне показалось, что он какой-то флегматичный, тогда как я была в ударе и поддерживала любую тему, задавала ему вопросы, он охотно на них отвечал и спрашивал меня.

(Опять у нее мы. Хотя это он приглядывался, был пассивен и скептично настроен, а она наседала активно)

В первой переписке я написала, что если я целуюсь с мужчиной и мне не нравится поцелуй, то секса с ним не будет. Оказалось, что ему это как-то запало. После ужина мы пошли в сторону метро, потом он понял, что мы уже почти пришли, и предложил еще погулять до другой станции, я согласилась и наша прогулка «до метро» растянулась в близлежащем сквере. Мы шли и говорили о каких-то общих вещах и тут он резко притянул меня к себе и прошептал: «Значит, если я плохо целуюсь, мы не будем встречаться?» И начал страстно целовать меня, у меня был шок на контрасте с его почти флегматичностью за ужином. Это был какой-то фантастический поцелуй, ноги подкосились в прямом смысле этого слова. Потом он спросил, ну как? Я могла только улыбнуться и сказать «здорово!». Он сказал, что я очень чувственно целуюсь. В общем, сделка состоялась и мы начали встречи на «нейтральной территории».

(Она еще в переписке потребовала поцелуй у него в целях теста. Поэтому он собрался с духом и сделал это, поняв, что женщина ждет и готова гулять вокруг метрополитена часами. Состоятельная женщина, которая транжирит деньги и поэтому ездит на метро)

Он всегда оплачивал отель, покупал иногда вино, я тоже что-то приносила типа сырной тарелки, фруктов.

(А ведь могли бы и пополам оплачивать отель, кажется ей в короне равенства. Вот такие как автор путают совместный бюджет семейной пары и бесплатные сексуальные услуги в гостишках)

Помню нашу первую встречу. Это была ночь-фейерверк, страсть, похоть, вожделение, возбуждение, как будто завтра мы умрем и это в последний раз. Такого со мной еще никогда не случалось в «классических отношениях» с влюбленностями. Впрочем, примерно такие же ночи у нас и сейчас, просто количество раз чуть меньше.

(Опишите ее плохое мы, пожалуйста. У нее никогда такого не было, потому что мужчины с ней всегда кисли, а этот старался выступать, пока она подсчитывала надои)

Как-то мы с ним переписывались по теме, почему нам так хорошо вместе в плане секса, я выдвинула концепцию, что это потому что у нас нет быта и никто никому не выносит мозг, поэтому вся энергия отношений идет в секс, он же не согласился и сказал, что мы просто подходим друг другу энергетически.

Собственно, плавно хочу закончить свое и так уже длинное письмо. Постепенно мы стали сближаться, обсуждать работу, друзей. С. – человек основательный, это видно по его отношению к выбору чего-либо, по его стилю в одежде, практичным советам и вполне зрелым рассуждениям. Он из тех людей, которые знают, чего хотят и у них есть план на какой-то период жизни. Хотя он зарабатывает меньше меня в полтора раза, с ресурсом экономики у него все в порядке, как он говорит, «если бы у меня была твоя ЗП, я бы уже был миллионером», и это правда. В этом ресурсе он прокачивает меня, и я даже вижу результат – в изоляции я импульсивно хотела купить себе гребной тренажер, но подумала, что он бы так не поступил, и не стала покупать, вместо этого занимаюсь дома по приложению.

(Мужчина – нормальный онегин, он не может пользовать женщину как животное, поэтому немного общается с ней между встречами. А автор все это складывает в шкатулку, считая, что он нарушает договор из-за влюбленности. Автор не понимает, что любой мужчина чувствует неловкость, когда не дает любовнице ни капли романтики. Ей кажется, что они на равных, под короной равенства ее)

Как-то раз у нас был долгий перерыв между встречами, где-то дней 9. Когда мы увиделись, я поймала себя на мысли, что это совершенно незнакомый мне человек и сейчас мне надо будет с ним спать. Эта мысль была мне неприятна. Я не показала это внешне, и все так же улыбалась, но это ощущение меня не покидало весь вечер и ночь.

Он как будто что-то почувствовал и на следующий день у нас была примерно такая переписка:

Он – у тебя ничего не поменялось? Ты не хочешь, чтобы наши отношения стали, как если бы мы встречались? Может, ты хочешь чего-то большего, отношений?

Я – конечно нет, меня вообще пугает слово «отношения»

Он – хорошо)

Я – но я бы хотела больше эмоционального контакта, возможно, нам стоит куда-то выбираться вместе, например, в парк погулять или в кино сходить, не ради отношений, а просто для бОльших эмоций.

Он – конечно, ты права, будем выбираться.

И правда потом мы стали гулять в парке. Но этот разговор мне очень запомнился.

(У нее глаза были на мокром месте из-за того, что он девять дней о ней не вспоминал. Он в ответ на ее кислые щи стал выяснять, что именно она тянет щипцами. Она сначала прикрылась ЗВ, но потом не выдержала и выклянчила немного больше общения. Он пообещал)

В последнее время он пару раз спрашивал меня, почему я не развожусь. Я поняла, что у меня самой нет честного ответа на этот вопрос, хотя это точно не потому, что я хочу сойтись с супругом. О чем я ему сказала.

Как-то раз я поставила его в тупик вопросом – а если твоя бывшая девушка захочет тебя вернуть на новых условиях, ты с ней сойдешься? Он не понял вопроса и спросил, что за новые условия. Я говорю – ну как у нас условия (имея в виду что если она скажет, ОК, давай будем на условиях «секс-онли», раз ты не готов жениться). Он ответил: «Так мы же с тобой встречаемся так же, как с ней, про какие условия ты говоришь?»

(Он понял ее вопрос правильно. Она хотела узнать, как быстро он бросит ее, если другая согласится на такие же условия. Ему стало неловко и он забубнил, что ничего такого унизительного в этих условиях нет, нормальное общение двух людей)

В другой раз мы разговаривали и я ему предложила: могу помочь тебе составить брачный договор с твоей будущей супругой, очень рекомендую его заключать. На что он, смеясь, ответил: «И что, будешь сама его подписывать с обеих сторон?» Я только смогла улыбнуться в темноте, и мы крепко пожали друг другу руки.

(Она думает, что ее щипчищи – это анти-щипцы. Объясните автору, почему это щипцы. Парень от ее щипцов уже вздрагивает, тем более они последнее время участились, чем больше она влюбляется в него)

Недавно я случайно узнала, что С. рассказал обо мне своей маме, не знаю, что конкретно, хотя он был очень удивлен, когда неделей раньше я рассказала о нем своей маме. Также за эти несколько недель я получила несколько букетов цветов, это было так мило и неожиданно, опять же учитывая наш формат.

(Наша автор, которая якобы избегала отношений, когда все сбежали от нее, складывает в шкатулку каждый пустяк, чтобы вырастить надежду на что-то большее, чем секс-онли)

Теперь С. хочет познакомиться с моей дочерью. Не то, чтобы горит, но он про это говорил как решенный факт, это вопрос времени. Понимаю, что им движет желание удобства – можно будет оставаться у меня и возможно, более частые встречи (сейчас это 1 или 2 раза в неделю).

(Не частые встречи, встречи вряд ли будут чаще, но за отель не нужно будет платить. А главное, над его головой висят щипцы, что он не может игнорировать ребенка женщины, с которой спит)

И я задумалась: в наших отношениях ничего не понятно, и поэтому я пишу это письмо, с другой стороны, даже если бы это были «классические серьезные отношения», то гарантии в том, что мы не расстанемся через 2 недели, тоже нет. Да и не надо мне этих гарантий, я сама не могу их никому дать. Ну а с третьей стороны, я бы не хотела, чтобы перед глазами дочери шла какая-то вереница мужиков, хотя сейчас она может и не понимает, кто эти люди, но потом с возрастом ей станет понятно и возможно, не слишком приятно.

(Штурман в замешательстве. Поберечь дочку от несерьезного мужика или вытянуть из него обещание серьезности? Второй вариант нравится ей больше, но она не знает, как вытянуть)

Я переспрашивала С, уверен ли он в том, что хочет с ней познакомиться, и что она потребует его внимания, захочет с ним поиграть, а он может быть к этому не готов. На что он спокойно отвечает, ну и пусть бегает, ну и поиграем, что у его друзей тоже есть ребенок и он показывает ему какие-то машинки и все типа ОК.

(Она не видит, что сливает ребенка, описывая дочку как обузу, а не удовольствие. Хотя маленькая девочка – это приятно для любого почти мужика, радует глаз. Но автору не хватает самоуважения, чтобы ценить себя и дочь)

В общем, странная ситуация для меня, я не предполагала в этих отношениях их знакомства. Тем более, мы на входе об этом договаривались. Штурман пытается идти по ранее намеченному плану, а теперь растерялся. Чувствую свою слабость от этого Штурмана.

(Она считает, что готова и дальше сидеть в секс-онли, но ее тянут в отношения. Не видит, что сама тянет из мужчины эмоциональную близость и частые встречи, а он слабо отбрыкивается)

В общем, хочу для себя понять несколько вещей. Первое – могут ли отношения из «секс-онли» превратиться во что-то другое? Второе – а было ли это вообще секс-онли?

(Все отношения почти начинаются со секса. Будет ли это секс-онли или секс+любовь зависит от значимости женщины. При низкой значимости мужчины не будет ничего, при низкой значимости женщины может быть секс-онли. В данном случае мужчина не заинтересован в отношениях. Скорее всего по ее фотографии понял, что ничего не захочет с ней, поэтому сразу договорился о сексе без обязательств. И сейчас он пытается сохранить тот же формат. А вот вы, автор, тащите его в отношения и врете себе, что это делает он)

Это важно, потому что я периодически делаю высказывания из серии обесценивания этих отношений, но которые, однако укладываются в формат «секс-онли», типа – «вот найдешь себе супругу, будут у тебя дети, и поймешь меня» или «а что мне мужу про наши отношения говорить, если они только про секс?» Когда я такое сказала, он потом на весь вечер задумался и был особенно молчалив.

(Она достала грубые щипцы. Такие, что у него испортилось настроение на весь вечер. Но посмотрите, ей кажется, что она обесценила его чувства и ранила Бедняшу. Не только не видит щипцов, но еще и мерещится его запрос и ее отказ)

Только через несколько дней я поняла, что решето открыла непонятно зачем.

(Кому непонятно? Всем, кроме автора понятно, что она клянчила у него повторения той сцены, где он пошутил про брачный договор с ней)

Может, отношения вообще не надо никак обсуждать и не квалифицировать их «про секс» или «не только про секс»? Просто плыть по течению, без каких-то совместных планов, но и без упоминания его будущей супруги и детей? Тогда к чему была та переписка, где он хотел переподтвердить наш формат «секс-онли» и успокоился, когда услышал от меня, что все остается, как было?

(Вот к чему приводит “мы” под короной равенства. У них с самого начала были разные интересы. Она через секс хотела влезть в отношения, он хотел получить секс без обязательств. Но ей как казалось, так и кажется, что у них одинаковые интересы, что их обоих интересует доступный секс. Хотя для женщин секс и так доступен)

И третье, что бы я хотела понять – как быть со знакомством с дочерью?

Мы изолировались отдельно, дочь живет с мамой загородом, я живу одна и часто приезжаю к ним по вечерам. С. очень хотел приехать ко мне, при этом аккуратно проталкивал эту тему типа – «ну что, когда увидимся? Давай завтра решим». В итоге я высказала свои сомнения в плане короновируса, и мы почти решили, что он не поедет, я написала, что не надо рисковать, но в конце он как-то ненавязчиво все-таки меня уговорил и приехал на день.

(Аккуратность его – это шланг, а ее ненавязчивость – это танк. Он отмазывался как мог, но вынужден был поехать)

Теперь опять собирается и говорит свое коронное «решим, когда я приеду», хотя я понимаю, что решать будет он)) мой Штурман нервно курит в сторонке и удивляется мягкой силе С.

(Глядите, она считает, что он ее продавливает. Хотя это она загнала его в угол бюстом. Видите здесь, что умеет корона?)

С., я думаю, Онегин и нерыба – взрывная смесь для рапана типа меня.

(Кокетничает, что она рапан, считает себя рыбачкой. Онегин-нерыба так влюбился, что берет ее штурмом. А на самом деле, конечно она рапан, с нулевой рефлексией, Рапа-2 в сериале, а парень – онегин-рыба, пытающийся балансировать между чувством долга и комфортом)

Ощущаю, как мои границы улучшаются при общении с ним, и что общаться я стала больше в границах. Хотя у него вылезает Штурман периодически, дает советы, когда я не прошу, иногда я отшучиваюсь из серии «нет такого совета, который нельзя было бы дать».

(У нерыбы ее – баг Штурман, но это потому, что автор срывает ему крышу, видимо, и он от страсти вываливается из границ. Вот здесь видно, когда минусу мерещится в другом баг и почему. Опишете?)

И еще у него почти с первого дня вылезало «мы» – мы решим, мы обсудим, мы разберемся, мы сами затягиваем, мы сами этого не хотим и тп., что не совсем вяжется с тем, что по границам он очень хорош.

(Она думает, что у него плохое мы, а это вытянутый ее щипцами корм ее короне. Опишете?)

У меня тоже вылезает Штурман, если не в отношении него, то к нашим отношениям точно. Это убогое чувство, когда хочется если не контролировать, то классифицировать и разложить по полочкам, а потом жить в соответствии с этой классификацией. Думаю, что это тоже штурманство.

(Автор не видит своего Штурмана там, где он есть, но находит его там, где у нее не Штурман, а Попрошайка. Она хочет вытянуть из него шаги, но делает вид, будто хочет просто контролировать)

Буду очень рада попасть на разбор, особенно в отношении знакомства с дочерью и моими высказываниями-обесцениваниями.

Спасибо огромное за Ваш труд!

ПС перечитала письмо и подумала, что это стандартный секс-онли, а С. просто делает так, как ему удобно. И потому что он вежливый человек. А на мне корона – я ему нравлюсь, хотя у человека просто хорошее либидо, он молод и любит секс. Тогда как под короной я воспринимаю это как “я ему нравлюсь и мы переросли секс-онли”. Верно ли я размышляю?

(Да не очень он любит секс. Не больше, чем другие мужчины. Большинство молодых парней любят больше. Автору кажется, что парень страстный, потому что другие мужчины с ней сразу же вяли. Этот тоже уже вянет, а вот автор наоборот раздухарилась и пошла в открытую атаку. Хотя в своих представлениях она – ускользающая нимфа, за которой гонится горячий сатир. Не видит, что парень забился в угол. Опишите ей это)

С уважением, С.