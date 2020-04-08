 

Личное: Что не так с анализами?

08.04.2020, 13:17, Разное

Очень странная ситуация складывается с анализами на коронавирус. Все СМИ вещают, что российские тесты точны, быстры, а в хранении и перевозке так вообще лучше всех.

Игорь Николаев, облобызавший Лещенко, имеет отрицательный тест. Надежда Бабкина с полной клинической картиной коронавируса — отрицательный. И даже сенатор-мама лошади Нарусова, свалившись с пневмонией, совершенно чиста по коронавирусу.


Фото: Соцсети

Странные факты, вы не находите?

То есть, мы наблюдаем, как целая армия чёрных дыр вдруг пострадали от пневмонии, занимают места в Коммунарке, а лучшие тесты на коронавирус показывают отрицательный результат!

Если у больного, контактировавшего с инфицированным, наблюдаются симптомы того же заболевания, то почему тесты-то отрицательные?

От вас в эти дни приходит множество писем. Кто только не читает меня, какие разные люди. Прошу прощения, что не отвечаю всем — просто некогда, но всё читаю, слышу — пишите.

Врачи со всей страны мне пишут, что тесты задерживают на 7-10 дней, а результаты довольно странные. Это же подтверждает и корреспондентка МК, угодившая с пневмонией в больницу, и о результатах она тоже рассказывает:

Как такое возможно? Лучшая тест-система мира. Лучшие врачи, лучшие больницы и коридоры в них. У обеих женщин — одинаковая пневмония, у одной — положительный тест, а у другой никакого коронавируса нет!

Я не хочу делать выводы, но они напрашиваются сами собой.

Что думаете?

Источник: Лена Миро



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