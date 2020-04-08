После избиения 81-летнего ученого в Москве началась проверка

08.04.2020, 13:16, Новости дня

Следователи проводят проверку сведений о нападении на 81-летнего старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова в центре Москвы, информирует ГСУ СК по столице.

«Из [опубликованной в СМИ] информации следует, что старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров был избит в центре Москвы вблизи своего дома. Также в статье указывается, что после нападения 81-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу», – сообщается на сайте ведомства.

На данный момент проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление фактов, изложенных в СМИ, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Москве отец ребенка, вызвавший фельдшера скорой помощи на дом, избил медика, по данным СМИ, мужчину вывел из себя спецкостюм медработника.