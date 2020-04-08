 

Названы российские миллиардеры с наибольшими доходами в 2019 году

08.04.2020, 13:16, Новости дня

Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2019 году.

На первом месте рейтинга, опубликованного на сайте издания, находится бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов с семьей, доход которого, по оценке издания, составил 3,7 млрд долларов.

Источником дохода стала растущая в течение года стоимость акций золотодобытчика «Полюс», которую контролирует сын Керимова.

На втором месте рейтинга – владелец «Интерроса» Владимир Потанин. Его доход за отчетный период составил 1,6 млрд долларов за счет роста котировок «Норильского никеля».

На третьей позиции находится бизнесмен Михаил Прохоров с доходом в 1,4 млрд долларов, полученным после закрытия сделки по продаже баскетбольного клуба Brooklyn Nets и его домашней арены Barclays Center в Нью-Йорке.

На четвертом месте расположился совладелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин с доходами в 1,1 млрд долларов, источником которых стал рост стоимости компании. Отмечается, что ее акции резко выросли после объявления пандемии коронавируса.

Пятерку лидеров замыкает депутат Госдумы Андрей Скоч с семьей с доходом в 1,1 млрд долларов. Семья Скоча владеет долями в USM Holdings (30%) и аэропорте Внуково (61,5%).

Также в десятку самых разбогатевших в прошедшем году россиян вошли основатель холдинга USM Алишер Усманов (+800 млн долларов), владелец мессенджера Teleram Павел Дуров (+700 млн долларов), владелец пакетов УГМК, «Кузбассразрезугля», «Трансмашхолдинга» Искандер Махмудов (+600 млн долларов), основной акционер банка «Россия» и владелец пакета акций «Согаза» Юрий Ковальчук (+500 млн долларов) и основатель RTP Global Леонид Богуславский (+500 млн долларов).

Ранее Forbes назвал самого богатого россиянина.



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