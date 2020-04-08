 

В Европе покупателям Huawei P40 и P40 Pro подарят смарт-часы и беспроводные наушники

08.04.2020, 13:09, Разное

Несколько часов назад на многих европейских рынках началась реализация флагманских смартфонов Huawei P40 и P40 Pro, доступных за 800 и 1000 евро соответственно, с прилагаемыми к ним подарками. Сообщение о скором дебюте девайса в продаже появилось накануне на официальных сайтах Huawei в Германии, Италии и других странах ЕС.
Покупатели уже в курсе, что у них не будет доступа к сервису Google Play, однако в компании нашли выход, установив на смартфон приложение собственного магазина AppGallery. Тем не менее, спрос на аппарат все равно высокий, ведь в подарок пользователи также получают смарт-часы Huawei Watch GT 2e или беспроводную гарнитуру Freebuds 3.

Базовая модификация модели оснащена 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением в 2340×1080 точек, однокристальной системой Kirin 990 5G, 8 Гб ОЗУ и 256 Гб постоянной памяти, ёмкость батареи составит около 3,8 тысяч мАч. Флагманская версия смартфона имеет 6,6-дюймовый экран с разрешением 2640×1200 пикселей, более вместительный аккумулятор на 4,2 тысячи мАч, а также улучшенные камеры. На российском рынке продажи начнутся уже 10 апреля.



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