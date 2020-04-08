На Украине за сутки выявлено более 200 новых случаев заражения коронавирусом

08.04.2020, 13:06, Новости дня

За минувшие сутки на Украине подтвердилось 206 новых случаев заражения коронавирусом, это максимальный показатель за все время наблюдения, сообщил минздрав страны.

По данным на 09.00, на Украине подтверждено 1668 случаев коронавируса, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. Всего за сутки зафиксировано 206 новых случаев, сообщается на сайте ведомства.

Минздрав уточнил, что больше всего пациентов с коронавирусом выявлено в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Киевской областях, а также в столице страны. В остальных регионах этот показатель составляет менее 100 человек.

Между тем число инфицированных коронавирусом в вооруженных силах Украины возросло до пяти, сообщил пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

«На 7.00 (совпадает с мск) 8 апреля в вооруженных силах Украины зарегистрировано пять случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один летальный», – информирует пресс-центр в Facebook.

Отмечается, что на изоляции находятся 118 человек. Пресс-служба уточнила, что коронавирусом заразился военнослужащий Киевского гарнизона, которые ранее контактировал с инфицированным.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в стране показатель летальных случаев среди заболевших составляет 3,1%, чаще всего болеют граждане в возрасте старше 50 лет. В настоящее время с коронавирусом в учреждениях Минздрава находятся 757 человек, из них 33 в критическом состоянии.

Тем времен украинские медики предложили использовать специальные полиэтиленовые пакеты в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших коронавирусом.

Напомним, в течение двух недель на Украине действует режим карантина.