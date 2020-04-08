Volkswagen окончательно избавился от укороченного Polo

08.04.2020, 13:01, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen снял с производства компактную модель Ameo.

Вместе с тем данный автомобиль ранее продавался исключительно на индийском рынке. Автомобиль представляет собой укороченную модификацию популярного седана Polo. Напомним, первый выход автомобиля в продажу состоялся порядка 4 лет назад, однако производитель не сумел получить желаемого уровня продаж.

Автомобиль с 2016 года смогли продать в количестве около 60 тысяч машин, тогда как остальные конкуренты существенно опережают по количеству сделок. Под капотом установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 75 л.с. Также предложат дизельную модификацию на 110 л.с. мощности. Автомобиль продается с пятиступенчатой «механикой» и семиступенчатым «автоматом».