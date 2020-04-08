 

Volkswagen окончательно избавился от укороченного Polo

08.04.2020, 13:01, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen снял с производства компактную модель Ameo.

Вместе с тем данный автомобиль ранее продавался исключительно на индийском рынке. Автомобиль представляет собой укороченную модификацию популярного седана Polo. Напомним, первый выход автомобиля в продажу состоялся порядка 4 лет назад, однако производитель не сумел получить желаемого уровня продаж.

Автомобиль с 2016 года смогли продать в количестве около 60 тысяч машин, тогда как остальные конкуренты существенно опережают по количеству сделок. Под капотом установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 75 л.с. Также предложат дизельную модификацию на 110 л.с. мощности. Автомобиль продается с пятиступенчатой «механикой» и семиступенчатым «автоматом».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Денисова просит РФ установить местонахождение 64-летней политзаключенной из Крыма

14.02 / Мишустин поручил Минздраву сформировать список лекарств для лечения онкологии

24.02 / Захарова высмеяла заявления о наличии у Нидерландов свидетеля запуска «Бука» по Boeing

17.03 / Жириновский призвал сажать сбежавших из Коммунарки россиян на 5 лет

25.02 / Опубликованы последние слова маршала Язова о Путине, Ельцине и Горбачеве

24.03 / Мишустин поручил разработать схему ускоренного развертывания лабораторий

02.02 / Названа причина обрушения кровли кафе в Новосибирске

11.03 / Шмыгаль по телефону обсудил с миссией МВФ дальнейшее сотрудничество

22.03 / Эксперт объяснил важность закрепления статуса волонтеров в Конституции

03.03 / Сонливость у пожилых людей может быть симптомом болезни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска