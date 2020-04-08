В РФ Hyundai Solaris получил новую безопасную версию

08.04.2020, 13:00, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai официально представила спецверсию популярного седана Solaris Prosafety.

В продажу предложат всего 2 тысячи экземпляров модели. Сообщается, что новая модель имеет 1,6-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 123 л.с. Также заявлено, что новинка имеет 6-ступенчатую трансмиссию. Приобрести усовершенствованный экземпляр Solaris Prosafety можно по цене в 1,1 миллиона рублей.

Главным отличием модели является то усовершенствованный пакет безопасности, включая шесть подушек безопасности, курсовую устойчивость, камеру кругового обзора и ряд других опций. Помимо этого, новинка может похвастаться дистанционным запуском двигателя.