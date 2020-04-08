В Испании от коронавируса за сутки умерло 757 человек, общее число погибших превысило 14 тыс.

08.04.2020, 12:59, Новости дня

За последние сутки от коронавируса в Испании погибло 757 человек, общее количество умерших увеличилось до 14 555, сообщило 8 апреля министерство здравоохранения страны в Twitter.

Это наивысший показатель смертности от коронавируса в стране за последние четыре дня, хотя он ниже, чем с 28 марта по 4 апреля, когда ежедневно от инфекции в Испании погибало более 800 человек, отметила газета El País.

Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 146 690 человек (+‭6180‬ по сравнению с предыдущим днем), из них уже 48 021 уже вылечились.

Наивысший уровень инфицирования по-прежнему фиксируют в провинции Мадрид (42 450 больных) и Каталонии (29 647).

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 8 de abril:

* Confirmados 146.690

* Fallecidos 14.555

* Curados 48.021

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/aVG8GpgnXf

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 8, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,4 млн, из них более 301 тыс. вылечились, а 82 220 умерли. Испания находится на втором месте в мире по числу заболевших и умерших от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала первые признаки стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в Европе. 30 марта в ВОЗ отметили, что случаи заболевания, которые подтверждаются сейчас, стали результатом заражения примерно две недели назад.