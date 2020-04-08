Мишин: Иранский парламентарий, заявивший, что самолет МАУ был сбит правильно, не просчитал резонанса, который могут наделать его слова

08.04.2020, 12:59, Новости дня

Депутат Высшего консультационного совета Ирана Хассан Норузи, заявивший, что самолет украинской авиакомпании МАУ в январе был сбит правильно, входит в близкое окружения высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказал политолог-международник, востоковед Александр Мишин.

“В целом провокационный инцидент с заявлением депутата Высшего консультационного совета Ирана от столичного округа Хассана Норузи, вероятно, не сильно повлияет на украинско-иранские отношения и будет урегулирован на дипломатическом уровне. Возможно, кто-то в Тегеране хотел прозондировать, насколько жесткой осталась позиция МИД Украины после смены правительства в марте 2020 года. В настоящее время принципиальным интересом украинской стороны выступает получение юридически значимых материалов для установления полной картины катастрофы, завершение расследования, наказание виновных в ней и получение финансовых компенсаций для пострадавших”, – отметил собеседник.

По его словам, заявление Норузи может быть попыткой обелить образ иранского элитного военно-политического формирования.

“Как известно, официально признанная иранским правительством “человеческая ошибка” привела к тому, что ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбила самолет. Эта авиакатастрофа входит в число 50 крупнейших в мировой истории и имеет огромный резонанс в иранском обществе. Высшему руководству республики не хочется, чтобы их ассоциировали с российскими преступниками, которые ракетой из ЗРК “Бук” сбили малайзийский рейс МН17 над Донбассом летом 2014 года. Норузи – представитель консервативных сил и принадлежит к ястребам в вопросах внешней политики. Он обладает высоким шиитским титулом худжат аль-ислам и входит в близкое окружение высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. Норузи позиционирует себя как носитель ценностей исламской революции и борец с ее врагами. Будучи правоведом, по части внешней политики поднимал вопросы борьбы с империализмом, враждебным Ирану американским, британским и израильским влиянием. Этим можно объяснить его благожелательность к КСИР и попытки обелить образ данного иранского элитного военно-политического формирования”, – рассказал Мишин.

Он считает, что Норузи не просчитал последствий, которые будет иметь его высказывание.

“Последнее заявление Норузи, что военных из КСИР бессмысленно арестовывать и наказывать за то, что они, выполняя свою задачу, сбили украинский самолет, является безответственным. Видимо, Норузи не просчитал того резонанса, который могут наделать его слова про катастрофу, и их влияния на украинско-иранские отношения. Следует подчеркнуть, что их нельзя интерпретировать как официальную позицию Ирана по делу PS752. Более того, глава Судебной организации вооруженных сил Ирана Шокралла Бахрами заявил, что против Норузи открыто уголовное дело, поскольку он распространяет ложь, будоражит общественность и мешает судебному расследованию. Бахрами назвал слова Норузи личной интерпретацией лица, не сведущего в тонкостях дела. При этом он добавил, что один человек, причастный к катастрофе, сейчас находится под арестом, а еще ряду лиц предъявлены подозрения”, – отметил востоковед.

Депутат Меджлиса Хассан Норузи 5 апреля в интервью иранской газете Hamdeli заявил, что военные, сбившие самолет, “хорошо справились со своей задачей”. Он утверждал, что траектория полета украинского самолета была “подозрительной”, и высказал теорию, что бортом управляли американцы, которые с его помощью хотели атаковать некие цели в Иране.

6 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не позволит Ирану избежать ответственности за сбитый украинский самолет в январе этого года. Киев направил в Тегеран дипломатическую ноту с требованием объяснить позицию властей.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и “по форме и высоте полета напоминал вражеский объект”.

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты “Тор-М1” класса “земля – воздух” были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.