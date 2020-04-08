“Нафтогаз” может потребовать у “Газпрома” еще $17.3 млрд – Витренко

08.04.2020, 12:59, Новости дня

НАК “Нафтогаз України” планирует добиваться выплаты российским “Газпромом” еще $17.3 млрд. Об этом 7 апреля в Facebook сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

“Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету “Нафтогазу” дополнительные “вопросы” к Газпрому на сумму еще $17.3 млрд. В случае согласования – впереди также много работы”, – написал он.

Витренко отметил, что его “главная ответственность как исполнительного директора – это отношения с “Газпромом”.

Сьогодні медіа поширюють новину про те, що мені нібито шукають заміну, щоб нібито передати цій людині “мою… Posted by Юрій Вітренко – Yuriy Vitrenko on Teisipäev, 7. aprill 2020

“Нафтогаз”, потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, уже подал иск против России с требованием компенсировать убытки украинской компании. Интересы “Нафтогазу” представляет компания Covington & Burling LLP (Нью-Йорк, США). Сумма компенсации – около $8 млрд. В компании подчеркивали, что расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск “Нафтогазу” к “Газпрому” о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, “Газпром” должен был выплатить “Нафтогазу” $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. “Газпром” обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с “Нафтогазом”.

27 декабря 2019 года “Газпром” выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.