 

Партбилет на стол! Овсянников исключен из “Единой России” за хамство

08.04.2020, 12:54, Новости дня

Бывшего губернатора Севастополя и замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова исключили из "Единой России". Единороссы намерены добиваться его отставки с должности замминистра.

Как сообщалось ранее, три дня назад Овсянников устроил в ижевском аэропорту дебош. В грубой форме он отказался проходить необходимый досмотр, после чего нецензурно оскорблял полицейских и работников авиакомпании. Партийная комиссия по этике сочла его недопустимым. В отношении чиновника составлен протокол, дело направлено в суд.

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование. В ведомстве подчеркнули, что поведение замминистра — грубое нарушение кодекса этики госслужащих.



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