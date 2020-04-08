Партбилет на стол! Овсянников исключен из “Единой России” за хамство

08.04.2020, 12:54, Новости дня

Бывшего губернатора Севастополя и замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова исключили из "Единой России". Единороссы намерены добиваться его отставки с должности замминистра.

Как сообщалось ранее, три дня назад Овсянников устроил в ижевском аэропорту дебош. В грубой форме он отказался проходить необходимый досмотр, после чего нецензурно оскорблял полицейских и работников авиакомпании. Партийная комиссия по этике сочла его недопустимым. В отношении чиновника составлен протокол, дело направлено в суд.

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование. В ведомстве подчеркнули, что поведение замминистра — грубое нарушение кодекса этики госслужащих.