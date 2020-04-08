Медиков из санаториев привлекут к борьбе с эпидемией

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08.04.2020, 12:54, Новости дня

К борьбе с пандемией коронавируса привлекут медиков из санаториев. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.

Глава кабмина отметил, что сейчас основная нагрузка приходится на медицинских работников, которые каждый день сталкиваются с риском заражения. По его словам, следует привлечь специалистов в том числе из санаторно-курортных организаций, которые временно не работают. Он обратился к руководителям регионов, подчеркнув, что это их полномочия. "Прошу активно использовать этот ресурс", — сказал премьер.

По данным на 8 апреля, в России зафиксировано 8 672 случая заражения коронавирусом, 580 человек выздоровели. Большинство случаев — в Москве (5 841). Скончались 63 человека.

 



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