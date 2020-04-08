Дикие животные начали выходить на туристические маршруты

08.04.2020, 12:54, Новости дня

Дикие животные стали появляться на туристических маршрутах. На одной из троп в Тисо-самшитовой роще Кавказского заповедника госинспекторы впервые обнаружили косулю. Туристический объект закрыт уже около недели, теперь на этой территории отсутствуют пугающие животных факторы, говорят специалисты.

Госинспекторы впервые увидели косулю во время патрулируя района Оползневой балки. Сначала животное скрывалось за деревьями, а затем вышло прямо к тропе. Однако, заметив людей, косуля на секунду замешкалась, после чего развернулась и убежала в лес.

"Встреча действительно уникальная. Эти животные очень редко подходят туда, где могут люди", — рассказали "Вестям Сочи" в Кавказском государственном заповеднике.

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ГТРК "Вести Сочи"