 

Кремль отреагировал на идею о «давлении» на Россию из-за Крыма на фоне коронавируса

08.04.2020, 12:53, Новости дня

Позиция РФ по Крыму не может быть скорректирована из-за ситуации с коронавирусом, а точка зрения бывших американских послов о давлении на Москву для «возвращения» полуострова абсурдна и нереалистична, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пескову был задан вопрос о том, возможно ли, что позиция РФ по Украине будет скорректирована. Он ответил отрицательно, указав, что это «точка зрения нереалистичная, во многом даже абсурдная», передает РИА «Новости».

Представитель Кремля указал также, что РФ не может «уйти» с территории Донбасса, так как «она никогда туда не заходила».

«Что касается Крыма, то там вообще вопрос «если» – ни «если», ни «когда» не стоит. Крым – это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями», – подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента с гордостью отметил превосходство бывших российских послов.

«Они все-таки гораздо более мудрые и более опытные, и более объективные в своих аналитических работах», – отметил Песков.

Ранее три бывших американских посла в Киеве – Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма Украине.

Напомним, Украина была в числе государств, которые не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусом. Проект предлагал отменить односторонние санкции, мешающие государствам бороться с COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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