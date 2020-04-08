 

Психолог Наталья Панфилова назвала варианты празднования дня рождения во время самоизоляции

08.04.2020, 12:53, Разное

Пандемия коронавируса COVID-19 во всём мире продолжает распространяться, вследствие чего власти многих стран вводят карантинные меры. При этом у большого количества людей дни рождения выпадают на период самоизоляции, что заставляет нервничать и задумываться о том, как его отметить. Психолог Наталья Панфилова назвала два варианта празднования, актуальных в сложившейся ситуации.
Специалист отметила, что у неё, как и многих других россиян, приближается день рождения, и для неё вопрос празднования тоже весьма актуален. Психолог считает, лучшим вариантом может стать перенос застолья в компании родных и друзей на более позднее время, когда карантинные меры снимут, и жизнь войдёт в привычную колею. В некотором смысле такой вариант может оказаться даже более выгодным, так как родившиеся в апреле не могут собрать компанию, к примеру, на берегу реки или моря, в лесу или парке. Если же перенести празднование на один из летних месяцев, то можно получить яркие эмоции, отличное настроение и новый опыт.

Ещё одним вариантом психолог назвала день рождения в режиме онлайн. Сейчас существует масса полезных программ для виртуального общения, и многие в период самоизоляции практикуют «посиделки» с друзьями перед экранами компьютера или смартфона. Точно так же можно праздновать и день рождения, не проведя его в скуке и одиночестве, информирует интернет-портал «Слово и Дело».



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