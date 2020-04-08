 

Мишустин призвал работодателей принять меры защиты сотрудников

08.04.2020, 12:53, Новости дня

Компании должны по возможности переводить сотрудников на удаленную работу, если такой возможности нет, нужно обеспечить необходимые меры защиты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, приоритетом для работодателей должно оставаться здоровье сотрудников, поэтому крайне важно, чтобы на производствах выполнялись санитарные правила и рекомендации по профилактике коронавируса, передает РИА «Новости».

«В первую очередь это касается перевода сотрудников на удаленные формы работы, а там, где это невозможно, нужно обеспечить соблюдение безопасной дистанции, организовать работу в несколько смен, разместить людей на разных этажах или в отдельных кабинетах, проверять температуру на входе и, конечно, в течение рабочего дня, а также обеспечивать работников дезинфицирующими средствами, регулярно проводить, соответственно, дезинфекцию рабочих мест, в общем все то, что нам рекомендует Роспотребнадзор», – сказал Мишустин.

Премьер напомнил, если у сотрудника зафиксирована повышеная температура и признаки инфекционного заболевания, его необходимо отстранить от работы.

Также глава правительства заявил, что регионы должны привлечь эпидемиологов в медорганизации для защиты персонала от коронавируса.

«Основная нагрузка сейчас у медицинских работников, которые каждый день сталкиваются с риском заражения. Хочу обратиться к эпидемиологам, которые контролируют соблюдение мер безопасности в медицинских организациях, где развернуты или разворачиваются инфекционные койки. Обращаю внимание регионов: это ваши полномочия», – сказал он. 

Мишустин призвал привлечь эпидемиологов из санитарно-курортных организаций, санаториев, которые временно не работают. 

«Прошу все регионы активно использовать этот ресурс, чтобы не допускать внутрибольничного распространения инфекции. Это очень важно», – добавил премьер. 

Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что многие процессы останутся онлайн и после завершения пандемии.

Напомним, за сутки в РФ выявили 1 тыс. 175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах, общее число заболевших в стране достигло 8 тыс. 672.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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