Малышева о попавшей в реанимацию с пневмонией Бабкиной: «Ситуация серьёзная»

08.04.2020, 12:53, Разное

Елена Малышева пояснила о том, в каком состоянии сейчас находится народная и эстрадная артистка Надежда Бабкина, попавшая в реанимацию. Медики диагностировали у 70-летней исполнительницы пневмонию.

«Ситуация серьёзная, но, по словам врачей, стабильная»,– сказала Малышева, призвав россиян надеяться на лучшее. Телеведущая не подтвердила информацию, распространённую сегодня отечественными массмедиа, о том, что медики ввели знаменитость в состояние искусственной комы.

Днём ранее представитель Надежды Бабкиной в официальном заявлении опроверг сведения о якобы положительном тесте исполнительницы на вирус COVID-19. Супруг певицы Евгений Гор, впервые прервав молчание после госпитализации жены, не прояснил ситуацию.

Как уточняется, проблемы со здоровьем у основательницы и художественного руководителя вокального ансамбля «Русская песня» начались с неделю назад. Артистка тогда жаловалась близким на кашель и ухудшение общего состояния организма. Через время звезда была госпитализирована с пневмонией и подозрением на коронавирус.