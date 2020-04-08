Мнение: Депутаты, которые смеются

08.04.2020, 12:50, Разное

Вы только посмотрите на этих негодяев! Уму непостижимо — смеются на рабочем месте, показывают друг другу мемасики на телефоне! И это в то время, как в стране, о которой они должны заботиться, каждый день столько грустного происходит, что на новостные сайты надо уже заходить с носовым платком в руке — одной рукой мышку теребить, другой слёзы отчаяния вытирать…

То ли дело мы с вами, верно? Ни одной шутки на рабочем месте, ни одной улыбки. Поёт гудок к началу работы, и офис превращается в кладбище: все сосредоточенно делают работу, у всех лица кислые, как после протухшего лимонного рагу. Я помню, три года назад Петрович позволил себе краешек рта в улыбке изогнуть, так его за такую клоунаду чуть не линчевали на месте всем коллективом. Отделался он тогда строгим выговором, но про то, что Россия для грустных, больше не забывал.

Я не понимаю людей, которые осмеливаются на работе ёрничать, корчить гримасы, отпускать остроты. Разве этому нас в школе учили? Сжатые кулаки, строгая короткая стрижка, лёгкий оскал побелевших от напряжения губ, угрюмый взгляд из-под нахмуренных бровей. Вот тот минимум, которого можно ждать от ответственного человека.

Попробуйте найти хоть одну фотографию, на которой смеются Иосиф Сталин, Джон Кеннеди, Ангела Меркель. Попробуйте найти хоть одно фото, на котором улыбаются Юрий Гагарин или Альберт Эйнштейн. Напрасно потратите время — невозможно даже представить, чтобы кому-нибудь уровнем выше сторожа заброшенной овощебазы даже в голову пришло такое дерзкое дурачество.

Как говорил Зигмунд Фрейд, «шутка делает возможным удовлетворение похотливого или враждебного инстинкта, несмотря на препятствие на своем пути». Какой из вышеперечисленных инстинктов хотели удовлетворить депутаты, разнузданно смеющиеся прямо в экран мобильного телефона, я не знаю и не хочу знать.

Если бы наши депутаты были честными людьми, они бы внесли в регламент изменения для полного искоренения так называемого «юмора», этой разлагающей чумы XXI века. Улыбнулся на заседании — минус месячная зарплата. Рассмеялся или пошутил — мандат на стол. Развеселил своей «шуточкой» нескольких человек — условный срок.

Впрочем, есть у этой апокалиптической картины смеющихся прямо на работе депутатов изнаночная, ещё более неприглядная сторона. Мы без конца проклинаем чиновников с депутатами и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить — кто запостил 4 миллиона мемасиков в Рунет? Жириновский? Явлинский? Зюганов с Мироновым? Ничего подобного. Их запостили простые россияне, — те же самые, которые сейчас вместе со мной так искренне негодовали, глядя на фотографию смеющихся слуг народа…