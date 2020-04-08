 

«Единая Россия» исключила Овсянникова из партии

08.04.2020, 12:48, Новости дня

«Единая Россия» (ЕР) решила исключить замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова из партии и требует его увольнения, сообщили в пресс-службе ЕР со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Указывается, что комиссия «Единой России» по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить Овсянникова за действия, несовместимые с этическими нормами партии, передает РИА «Новости».

Решение об исключении принял президиум генсовета.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», – сказал Турчак, комментируя решение.

Он подчеркнул, что «такие люди не могут работать и в органах власти».

«Единая Россия» ставит вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустин и главе Минпромторга Денису Мантурову нами направлено», – заключил секретарь генсовета партии.

СМИ ранее сообщили, что Овсянников в аэропорту Ижевска отказался показывать билеты и документы после того, как несколько раз сработала рамка металлоискателя.

В Минпромторге заявили, что намерены провести внутреннее расследование в связи с инцидентом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что составление административного протокола на Овсянникова – это не экстраординарный случай, подобное действительно случается.

Сам Овсянников заявил, что впервые в Ижевске столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт. При этом, утверждает он, все требования сотрудников авиационной безопасности были выполнены.



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