 

В Беларуси 1066 заразившихся коронавирусом. Власти заявляют об отсутствии смертей за последние сутки

08.04.2020, 12:47, Новости дня

За прошедшие сутки 205 человек заразилось коронавирусом в Беларуси, всего в республике, по официальной информации, 1066 человек с COVID-19. Минздрав Беларуси в Telegram-канале заявил об отсутствии смертей от коронавирусной инфекции за последние сутки. 

Большинство больных находятся на стационарном лечении с легкой формой коронавируса. 33 человека нуждаются в лечении с аппаратами ИВЛ, сообщают в Минздраве. 77 человек выписались из больниц.

К 8 апреля в стране провели 43 тысячи тестов на COVID-19, в борьбе с инфекцией задействованы 25 тысяч медиков, отчитались в Минздраве: “Именно благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции”.

Днем ранее стало известно, что в Витебской области 38 медицинских работников заболели коронавирусной инфекцией. По словам главы Минздрава Владимира Караника, это случилось из-за того, что граждане с симптомами коронавируса не вызывали врача на дом, как рекомендуется делать, а обращались в обычную поликлинику. Некоторых больных направляли в общесоматические отделения, где у персонала не хватает средств защиты от инфекции.

“Кроме того, многие отсутствуют на рабочем месте из-за болезни другими вирусными инфекциями и воспалениями легких. И сегодня это большая проблема для всех регионов области”, – заявил Караник.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране “нет катастрофы” по коронавирусу. Официально о карантине или режиме самоизоляции объявлено не было. 

 



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