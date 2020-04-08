Ирина Горбачева впервые рассказала о разводе, изменах мужа и стоимости одного поста в Instagram

08.04.2020, 12:47, Разное

В интервью журналисту Юрию Дудю Ирина Горбачева впервые рассказала о своем разводе: с актером Григорием Калининым Ирина была в отношениях 8 лет, 3 из них – в официальном браке. Летом 2018 года пара распалась. За год до этого актриса в интервью HELLO! делилась, что за время их с Григорием отношений у них было много недосказанности, обид и претензий. Они даже расходились на некоторое время. Впрочем, на этом откровения закончились. Впервые подробно рассказать о том, что происходило в ее личной жизни все эти годы, актриса решилась только сейчас.

О разводе

Почему развелась? Наверное, потому, что прошла любовь, что-то умерло, но я этого не хотела замечать очень долго. И вообще, мне кажется, всем людям сложно признаться себе, что ты разлюбил человека или вас на самом деле уже очень мало что связывает. Поэтому люди и живут годами… Ты смотришь на их взаимоотношения и не понимаешь, почему они до сих пор вместе, почему они не расходятся… У меня был глобальный процесс признания того, что я уже давно нахожусь не в том месте, в котором мне нравится, я давно уже живу с человеком, с которым мне уже не хочется жить.

Приходит безразличие. Из разряда – пришел или не пришел домой. В первый раз, когда мы расходились, это было ровно вот так. Когда был звонок о том, что “я не приду ночевать”, а мне было ровно внутри. Ну не придет, так не придет. Я тогда поняла, что это и есть конец. И тогда я ушла. Потом решила еще раз попробовать… Но не надо себя обманывать и предавать себя не надо. Не надо идти в отношения, чтобы доказать себе или другим, что все возможно, что люди меняются или еще что-то… У меня это было желанием доказать себе, что все может поменяться, а не желанием остаться с этим человеком. Но я только потом себе в этом призналась.

Ирина Горбачева и Григорий Калинин

Об изменах мужа

Разговор об измене зашел после обсуждения границ допустимого в паре и правда ли, что все девушки тайно читают переписки в телефоне своих парней. Ирина рассказала, что не имеет подобной привычки, но однажды все же сделала это. На такой шаг ее подтолкнула интуиция. И оказалось, она была права: муж, Григорий Калинин, ей изменял.

Это было один раз и это было прямо в точку… Это была чуть ли не открытая страница ВКонтакте. И я просто увидела переписку, из которой стало понятно, что что-то было. Фотографии еще… Я ушла, но потом вернулась. Да, это был муж.

Мне очень хотелось простить измену и сказать себе, что это возможно. Но нет. Мне кажется, это вообще невозможно. Я для себя понимаю, что в моем случае точно нет. Это реально как вот стоит чашка, она раскололась, но не развалилась, и ты делаешь вид, что чашка целая. Думаешь, просто поверну ее другим углом… Но ты же понимаешь, что ты можешь замазывать ее, но она все равно развалится. Я существовала в таком аду полтора-два года своей жизни.

Ирина Горбачева с братом

О сложных отношениях с братьями и отцом

У Иры – два брата: Игорь (брат-двойняшка) и Денис (на два года старше). Воспитывали детей отец и бабушка. Мама Горбачевой умерла от рака, когда та училась в третьем классе. В детстве Ира часто дралась с братьями – были и сломанные носы и разбитые головы. Со временем отношения с Игорем начали чуть-чуть налаживаться, а вот Денис для нее продолжал оставаться совершенно чужим человеком. Сейчас у Иры наладились отношения с родственниками. Она сделала для себя вывод, что если в “твоем самом ближнем кругу нет гармонии или хотя бы худого мира, ничего классного у тебя не будет”.

Все через раскаяние, покаяние. Я действительно поняла, что все нормализуется только тогда, когда я попрошу прощения у каждого, то есть даже не у самого ближнего круга, а дальше. Это был список людей, перед которыми мне надо было покаяться. С папой и братьями я разговаривала по телефону, потому что папа был не в Москве. Это было дико страшно, нереально страшно, потому что у нас “как бы” наладились взаимоотношения, в принципе мы созванивались, говорили друг другу “я тебя люблю”, а у меня была фига в кармане. Все равно внутри я его обвиняла в чем-то: в смерти мамы, в том, как он себя вел, злилась на него и где-то в чем-то не уважала. И я поняла, что с сегодняшнего момента я могу все это разрулить тем, что я внутри себя почувствовала это раскаяние. Я поняла, что мне есть за что просить прощения, именно за эту нелюбовь, за то, что я его ненавидела, за то, что я его где-то презирала, обвиняла внутри. А время-то прошло, и он поменялся, и братья поменялись, уже все другие, а я делаю вид внутри, что все понимаю, но на самом-то деле, я как бы все равно думаю, что никто не поменялся. И мне пришлось все это говно из карманов вытащить и сказать: “Ребят, вот у меня к вам говно. Вот так я к вам относилась и больше не хочу этого делать. Простите меня за это. Я благодарна вам, и я вас люблю”.

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Публикация от Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva)27 Авг 2019 в 3:42 PDT

О заработке

Instagram – основной источник моего дохода. Я стала в разы больше зарабатывать, чем это было, допустим, до моей популярности в Instagram. Благодаря соцсети мне удалось заработать денег, купить себе квартиру и сделать в ней ремонт.

Один рекламный пост в Instagram Ирины Горбачевой стоит порядка 300 тысяч рублей. В месяц она старается делать 2-3 подобных публикации, но иногда бывает больше или меньше в зависимости от спроса. На заработанные деньги она смогла купить себе двухкомнатную квартиру в Москве, но, как подчеркивается в интервью, квартира находится не в центре города.