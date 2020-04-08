Вероника Скворцова назвала пик эпидемии коронавируса в России

08.04.2020, 12:46, Новости дня

Чиновница считает, что через 10-14 дней коронавирус затормозится, а пойдем постепенно пойдет на спад.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова успокоила россиян своими расчетами относительно пика эпидемии коронавируса в стране, ссылаясь на данные группы прогнозирования. Экс-министр здравоохранения считает, что через 10–14 дней эпидемия COVID-19 выйдет на «плато». В таком «застойном» состоянии вирус продержится какое-то время, а затем начнет спадать, а завершится уже к середине июня.

«Где-то до первой декады – середины июня», – цитирует «Медицинский вестник» Скворцову.

При этом чиновница оговорилась: такое течение возможно, если не изменится развитие процесса. В группу прогнозирования входят биологи и математики, которые считают, что эпидемический процесс подобен синусоиде: сколько времени инфекция распространялась, столько же будет уходить.

Руководитель федерального агентства подчеркнула, что «синусоидный» сценарий возможен при условии увеличения объемов тестировании и диагностики. Вероника Скворцова обратилась к россиянам, похвалив их за понимание и рациональное поведение. Но она постаралась предостеречь людей от сложностей вынужденной самоизоляции, с которой они могут скоро столкнуться. На третьей неделе сидения дома у человека может возникнуть психологическое выгорание. Медик попросила граждан постараться не допустить нарушения режима и удержаться от преждевременного выхода на улицу. К слову сказать, у россиян, правда, пока еще у жителей Москвы и Подмосковья появилась возможность сдать тест на коронавирус, не выходя из дома. “Блокнот” ежедневно публикует динамику коронавируса в стране и мире.