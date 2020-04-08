Мнение: Дружественная обстановка ОПЕК+

08.04.2020, 12:45, Разное

Серьезные разногласия, так и не урегулированные по сей день, вынуждают еще более усложнить процесс принятия соглашения ОПЕК+. Завтра пройдет телеконференция представителей стран-участниц соглашения, на следующий день – конференция министров энергетики стран G20, после чего соглашение ОПЕК+ снова попробует собраться прежним составом и все-таки договориться.

В чем необходимость встречи G20? В том, что в двадцатку входят крупнейшие потребители нефти. Китай и европейские страны в том числе. Сокращение добычи мало того, что никому не нравится, но оно совершенно бесполезно без подъема спроса. Который сегодня задавлен карантинными мероприятиями.

По сути, двадцатка должна принять рекомендации о постепенном выходе стран из карантинного положения, иначе все теряет смысл. Ждать вакцину от нынешнего коронавируса можно еще очень долго. За это время мировая экономика может умереть и превратиться в какого-то зомби.

Не принимать решения и ждать, что все рассосется, невозможно – мощности по хранению нефти близки к исчерпанию. Ее некуда будет заливать. Еще примерно полтора месяца – и вместо сокращения добычи придется ее останавливать. Остановить сложно, запустить – еще сложнее. По сути, эти полтора месяца – и есть срок, в течение которого нужно принять решение.

При этом соглашение ОПЕК+ очевидно зашло в тупик еще и внутри самого себя. Если все согласны с тем, что суммарно нужно сократить добычу на 10 млн баррелей, то по вопросу квот договориться не получается. Саудовская Аравия требует отсчитывать сокращение от фактической добычи, Россия – от среднего за март уровня. Логика понятна – в первом случае России нужно будет сокращать гораздо больше, чем саудитам, а арабские монархии фактически вернутся к уровню предыдущего соглашения с небольшой корректировкой. Арабы полагают, что это справедливо, так как именно Кремль хлопнул дверью и развязал нефтяную войну. А значит, и должен заплатить за последствия.

Штаты в этой ситуации наливают глаза кровью и уже готовы начать причинять справедливость направо и налево, не разбираясь кто прав, кто виноват. И если Трамп начнет вводить санкции и заградительные барьеры, то ситуация окончательно хаотизируется.

Вот в такой дружественной обстановке и проходят последние дни перед судьбоносным решением. Оно в любом случае будет временным, и его в любом случае будут саботировать все участники договоренностей, чего, в общем-то никто и не скрывает. Какое-то сокращение произойдет, но скорее всего, не более чем наполовину согласованных объемов. Что потребует в дальнейшем как-то наказывать нарушителей.

Но это будет потом. Сейчас нужно хотя бы продемонстрировать готовность договариваться и совместно действовать. Обвал нефтяного рынка окончательно опасен для всех – и потребителей, и продавцов. Это не значит, что нефть перестанут производить и покупать. Это значит, что ценовые механизмы будут сломаны окончательно, и у мировой экономики, и без того находящейся в тяжелейшем кризисе, возникнет еще один фактор нестабильности.

Война в таких условиях может стать единственным стабилизирующим фактором. При нынешнем избыточно большом количестве участников со слишком разными интересами договориться не получается. Война позволит во-первых, снять нефтяной навес, во-вторых, исключить из числа переговорщиков проигравших и упростить ситуацию. Однако война сама по себе является неопределенным фактором, и прогнозировать, кто в итоге сядет за стол переговоров по ее итогам, до ее начала невозможно. Поэтому ее будут рассматривать только тогда, когда все остальные возможности будут исчерпаны.