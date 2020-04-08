 

Мнение: Самые любимые собаки в живописи

08.04.2020, 12:25, Разное

Какие псы, щенята, дворняги и бульдоги — наши любимые? Оглашаю список картин!

Составлен на основе комментариев в моем инстаграмме, вы тоже присоединяйтесь, если какого хорошего пса в живописи мы забыли упомянуть. Знатоки пород приглашаются для комментирования со своей, профессиональной точки зрения.

Гойя, 1795
болонка "бишон фризе"

Откуда
"Портрет герцогини Альба в белом"

Любопытный факт: у аристократов мода на эту собаку идет со времен Франциска I (16 век) [1]

Федор Решетников, 1952
дворняга (?)

Любопытный факт: подобно тому, как мишки у Шишкина дописаны Савицким, говорят, что в "Опять двойка" собака тоже не авторская, а написана Аркадием Пластовым.

Кранах, 1514
предположительно — модно побритая малая львиная собака (geschorenes Löwchen[2])

Откуда
"Генрих Саксонский и Катарина Мекленбургская" (парные портреты)

Любопытный факт: это одна из старинных пород ручных собачек, она известна с 15 века, и постоянно присутствует в произведениях искусства как аксессуар богатых.

Гейнсборо, 1777
"Померанский шпиц и щенок"

Любопытный факт: Гейнсборо нарисовал отдельный портрет собак своего друга Абеля как гонорар за то, что тот учил его музыке.

Брюллов, 1832
левретка

Откуда

Любопытный факт: изящные левретки — такая старинная порода собак, что их изображения находят и в Древнем Египте, и Помпеях. И, конечно, это тоже атрибут роскоши.

Тициан, 1538
континентальный той-спаниель[3]

Откуда
"Венера Урбинская"

Любопытный факт: считается, что собачка в этой картине символизирует верность (супружескую), а само полотно написано к свадьбе.

Кустодиев, 1922
французский бульдог

Откуда

Любопытный факт: для картины пса заставляли позировать специально, ему показывали кошку, и он настораживался, становился в стойку и внимательно смотрел в нужную сторону. Своих бульдогов (их было много) Шаляпин вообще обожал и таскал с собой на гастроли всю свору.

Э. Г. Ландсир, 1831
ландсир

Любопытный факт: картина называется "Достойный член гуманного общества" и изображает пса, который спас 23 утопающих людей за 14 лет. Эта порода собак была впоследствии названа в честь этого художника.

Константин Сомов, 1926
какая-то мелкая собачка №1

Откуда
"Портрет Елены Питс-Билибиной"

Любопытный факт: изображенная женщина, жена парижского банкира Джозефа Питтса, очень стеснялась своей сильной близорукости и стеснялась этого при позировании. Сомов предложил ей держать очки в руках (обратите внимание на толщину линз). Кстати, модель — малоизвестная русская художница, которая успела вроде бы побыть женой Ивана Билибина (там все сложно, он женился много раз, я запуталась). Но в 1917 году она решила, что с нее хватит, и эмигрировала. Устроилась, видите, норм. Дожила до 1974 года.

Серов, 1903
французский бульдог

Откуда
"Портрет Феликса Юсупова-мл".

Любопытный факт: все члены семьи Юсуповых позировали Серову с животными – мама Зинаида со шпицем, папа Феликс с белым конем. Кроме брата Николая, он один — и его портрет вышел самым неудачным.

Джакомо Балла, 1912
похоже на таксу

Футуристическая картина, сконструированная с помощью метода хронофотографии, называется "Динамизм собаки на поводке", и она является одной из важнейших работ футуризма.

Любопытный факт: у собаки на картине одновременно видно 8 хвостов.

Михаэл Сова, 2001 (?)
мелкая собачка №2

Любопытный факт: сюрреалистическая картина создана специально для знаменитого фильма "Амели".

***
Тащите в комменты своих любимых и знаменитых псов! Сразу картинками, чтобы красиво было. Давайте полюбуемся.
Называйте породы! Если знаете.
Давайте решим, какая собака в искусстве – самая лучшая / милая / красивая?

Источник: Шакко



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