В ЭИСИ рассказали о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

08.04.2020, 12:30, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) сообщил о новых практиках в регионах России, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Источниками мониторинга стали официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в социальных сетях и телеграм-каналы, сообщается на сайте ЭИСИ.

В ЭИСИ отметили несколько регионов, занявшихся подготовкой системы здравоохранения, которая позволяет более эффективно бороться с инфекцией.

В Амурской области провели перепрофилирование больницы на 300 мест, в Еврейской автономной области подготовили дополнительные 80 больничных коек, в Иркутской области провели закупку 100 тыс. масок, в Красноярском крае – увеличили производство средств индивидуальной защиты с пяти до 21,2 тонн и начали строительство двух модульных инфекционных центров.

В Тульской области детскую больницу оборудовали 20 новыми аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в Крыму медицинский центр имени Семашко получил дополнительные 45 реанимационных мест с аппаратами ИВЛ.

В институте отметили организацию новых центров диагностики коронавируса в регионах. В Волгоградской, Иркутской, Калининградской областях региональные лаборатории получили статус референс-центров, который дает возможность проводить подтверждающие анализы на коронавирус в случае первичного положительного результата без отправки анализов в Новосибирск и Москву.

В Красноярском крае вместе с врачами и медсестрами красноярской больницы скорой помощи за состоянием зараженных коронавирусом привлекли студентов КрасГМУ.

В Астраханской области по просьбе регионального правительства ООО «Газпром добыча Астрахань» выделило более 2 млн рублей на приобретение медицинского оборудования для одной из больниц.

В Курской и Свердловской областях несколько предприятий перепрофилировали на пошив медицинских защитных комбинезонов, производство респираторов и т.д.

В Архангельской, Ивановской, Курганской, Липецкой, Волгоградской, Тверской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком АО расширили перечень работающих предприятий. В Новосибирской области и Хабаровском крае приняли решение о двухнедельной самоизоляции граждан, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким распространением коронавирусной инфекции.

В Краснодарском крае решили ввести электронную систему аккредитации работающих предприятий и их сотрудников. «Все, кто сейчас в режиме самоизоляции продолжает ездить на работу, получат уникальный идентификационный номер. Это станет своеобразным пропуском для передвижения по городу», – пояснили в ЭИСИ.

Также в институте обратили внимание на поддержку врачам, оказываемую в регионах. В Алтайском крае, Свердловской и Ульяновской областях назначены дополнительные выплаты врачам и персоналу, обеспечивающему работы медицинских учреждений.

«Губернатор Сергей Морозов (Ульяновская область )распорядился выделить для врачей 10 тыс, рублей, для среднего медицинского персонала – 5 тыс. рублей, младшего персонала и персонала, обеспечивающего оказание скорой медицинской помощи, в том числе водителей, санитаров – 3 тыс. тысячи рублей. Выплаты начисляются за фактически отработанное время, начиная с 17 марта 2020 года», – отметили в ЭИСИ.

В Сахалинской области лучших работников поощрят благодарственными письмами, грамотами и денежными вознаграждениями, которые составят от 30 до 60 тыс. рублей и поступят на карты сотрудников на текущей неделе.

Также в ЭИСИ отметили инициативы бизнеса в регионах. В республике Саха (Якутия) Нефтяная компания снизила цены на бензин и дизельное топливо на своих АЗС больше, чем на рубль за литр, в Карелии Компания «КЮ Дата Центр» передала комплект из 400 медицинских масок, 30 одноразовых костюмов, 100 респираторов в волонтерский центр Петрозаводска.

В Краснодарском крае местное винодельное предприятие купило аппарат ИВЛ Hamilton Т-1 швейцарского производства для краевой инфекционной больницы, некоторые компании передали больнице маски и комбинезоны.