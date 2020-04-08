Религиовед Гайдуков: Страх перед COVID-19 не приведет к новому культу веры

08.04.2020, 12:30, Разное

На фоне пандемии COVID-19 наблюдается всплеск религиозности по всему миру. Однако это, по мнению теолога Алексея Гайдукова, не приведет к появлению нового культа веры.

Как отметил доцент кафедры истории теологии и религии РГПУ им. Герцена в интервью для iReactor, сейчас развиваются две линии «защиты» от коронавируса – фейковые лекарства, предлагаемые мошенниками, и религия. Священнослужители проводят различные обряды для «изгнания» пандемии, устраивают групповые молитвы.

На фоне эпидемии люди заговорили о конце света, вспомнили пророчества Ванги. Подобные разговоры усилятся, считает Гайдуков, если вирус в РФ начнет распространяться активнее. В стране предпринимаются меры, чтобы это предотвратить, поэтому новый культ веры не появится. На данное время традиционные религиозные организации обеспечивают спокойствие, совершая защитные обряды, которые верующими воспринимаются как норма.

Когда появляется страх перед проблемой, источником которой люди считают Бога или его попустительство, не удивительно, что народ обращается к Всевышнему за помощью. Однако к новому религиозному культу, подчеркивает теолог, это не приведет.