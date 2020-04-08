По примеру Анджелины Джоли: певица Аланис Морисетт появилась с 7-месячным сыном на провокационной обложке

08.04.2020, 12:23, Разное

Последние годы были омрачены для известной канадской певицы Аланис Мориссетт трагическими событиями: в попытке родить третьего ребенка она пережила несколько выкидышей, о чем подробно рассказала в интервью изданию Self в прошлом году. Тот разговор проходил в конце июня, на последнем месяце третьей беременности Аланис. А уже в августе в семье артистки и ее мужа, рэпера Марио Тредуэя, появился маленький Уинтер Мерси Мориссетт-Тредуэй (по иронии судьбы имя мальчика Winter с английского переводится как “Зима” – Ред.). О том, как проходили первые дни жизни малыша и что она испытывает сейчас после стольких лет борьбы, Мориссетт решила рассказать в майском выпуске издания Health, на обложке которого она появилась вместе с Уинтером. В интервью певица объяснила, почему она решила сняться для журнала именно в таком образе – кормящей матери, который уже не раз показывали в фотосессиях и на обложках такие звезды, как Анджелина Джоли и Эшли Грэм:

Я испытываю столько любви к матерям, что, если начну говорить о них слишком много, то просто буду плакать. Я думаю, они проявляют бескорыстие и настоящую самоотверженность каждый день, а иногда и тихо страдают, но все равно продолжают бороться. И если я своими словами, шутками или просто признанием этого факта могу хоть как-то помочь им, то обязательно сделаю это. К тому же я люблю образовывать людей и учить их хорошему.

Аланис Мориссетт с сыном Уинтером на обложке Health

Анджелина Джоли в журнале W Magazine, 2005 год

В процессе разговора Аланис также объяснила, что лишь в этот раз рождение ребенка для нее не шло рука об руку с тяжелой послеродовой депрессией. И что, хотя она по-прежнему борется с проблемами ментального характера, ситуация стала улучшаться:

Появления на свет первых двух детей были в основном связаны для меня с депрессией, суицидальными мыслями и тревожностью. Теперь же я лишь тревожусь и почти перестала страдать от депрессии. Я думаю, это происходит на уровне животных рефлексов. Когда ты кормишь грудью, твой окситоцин взлетает до небес, затем и кортизол, потому что ты на подсознательном уровне пытаешься защитить малыша от любой угрозы. В тебе постоянно борются за первое место эти два гормона, и в идеальном мире в этот период за женщиной должны были бы приглядывать по меньшей мере 50 человек, держать ее в тепле и кормить супами, пока вся ее система и личность перестраиваются. Но в современном мире, где все очень по-жесткому и всем нужно проявлять силу, мы должны быть мобилизованы, кормить ребенка ночью и спать тогда, когда спит он. Но кто, черт возьми, делает это? Я не знаю ни одной матери, которая соблюдает такой режим.

Аланис и Уинтер

По признанию певицы, будучи настоящим эмпатом и человеком повышенной чувствительности, она все происходящее принимает близко к сердцу. Спасением для Аланис стало время наедине с самой собой, которое у нее пока получается находить лишь по ночам, а также водные процедуры и внимание близких. Аланис рассказала в интервью и о том, что с 14 лет посещает психотерапевта, к профессионалу ходит и ее супруг Марио, и что в ее семье это свободно обсуждается:

Когда они спрашивают меня “Куда пошел папочка”, я говорю “На терапию. – А что такое терапия? – Это место, в котором тебе помогают действительно понять твое сердце и душу, твой мозг, твою историю и твои мысли”.

Аланис кормит Уинтера в самолете во время турне

Напомним, с 2010 года Аланис замужем за рэпером Марио Тредуэем. У них двое детей: 9-летний сын Эвер и 3-летняя дочь Оникс. Дети часто путешествуют с Мориссетт во время ее турне – в том числе и маленький Уинтер, и певица с мужем практикует для них “нешкольную” систему образования:

Я просто слежу за каждым их порывом и интересом. Если мой старший сын во время турне ложится спать поздно и перед сном задает мне три сложных, практически экзистенциальных вопроса, то я не могу ответить ему: “Мы поговорим об этом утром”. Я должна ответить прямо сейчас – вот что значит этот “нешкольный” метод, который происходит 24/7. Ты всегда должна быть готова.

Аланис с мужем Марио и детьми